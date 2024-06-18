تقرير: استخبارات إسرائيل حذرت من مخطط حماس قبل هجوم أكتوبر

حذر تقرير للاستخبارات الإسرائيلية، أعد قبل أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر، المسؤولين العسكريين من أن حماس تعد لهجوم وتدرب مقاتليها على احتجاز رهائن، كما أوردت القناة العامة الاسرائيلية.

ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، في تقرير، أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أصدرت تحذيرات واضحة بشأن هجوم وشيك قبل أكثر من أسبوعين من شن حركة حماس هجومها من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي. وذكر التقرير أنه تم توضيح خطط للهجوم على قواعد عسكرية ومستوطنات واحتجاز عشرات الرهائن، من بينهم نساء وأطفال، في وثيقة تم توزيعها داخل "فرقة غزة" التابعة للجيش الإسرائيلي في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان مصدر التقرير الوحدة 8200 التي تحظى بتقدير كبير، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية، ولكن من الواضح أن كبار الضباط في فرقة غزة تجاهلوه. وكان السيناريو الأسوأ الذي جري النظر فيه هو أن بضع عشرات من الإرهابيين يمكنهم دخول إسرائيل من ثلاث نقاط.

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وشملت وثيقة وحدة الاستخبارات تفاصيل عن تدرب مقاتلي حماس على احتجاز رهائن وخطط لمداهمة مواقع عسكرية ومجتمعات إسرائيلية في جنوب إسرائيل. وأشار التقرير الى ان المقاتلين الفلسطينيين كانوا يريدون احتجاز مئات من الرهائن كما أوردت كان. وقالت إن "العدد المتوقع للرهائن كان 200-250 شخصا".

وقال مراسل عسكري لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان النظام الأمني في ذلك الوقت يعمل على تهدئة قطاع غزة، من خلال تحسين ظروف المعيشة للسكان المدنيين، ومنح تصاريح العمل للفلسطينيين، ورفع القيود المفروضة على السلع". وذكر المراسل أن الجيش الإسرائيلي اعتمد على أن الدفاعات الحدودية تصل إلى عمق الأرض، ولكن كل شيء انهار في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مضيفا أنه من الواضح أن كبار الضباط في "فرقة غزة" تجاهلوا هذه التحذيرات.

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ف.ي (د ب ا، ا ف ب)