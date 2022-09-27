تقرير: الاستخبارات الألمانية تمد أوكرانيا بمعلومات مفيدة

كشف تقرير إعلامي أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي" (BND) يدعم أوكرانيا بمعلومات عن مواقع الجيش الروسي.

وكتبت صحيفة "دي تسايت" (Die Zeit) الألمانية، في تقرير تنشره بعددها غدا الخميس (28 سبتمبر/أيلول 2022)، أن الحكومة الألمانية لا تمد أوكرانيا بأسلحة وحسب بل بمعلومات استخباراتية. وقالت الصحيفة إنها توصلت إلى هذا عن طريق أبحاث استقصائية قامت بها مع مجلة القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD).

من جانبه، قال متحدث باسم جهاز "بي إن دي" ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجهاز لا يعلق على الجوانب التشغيلية في عمله إلا للحكومة والهيئات المختصة في البرلمان والتي تنعقد سرا.

وحسب التقرير، يتعلق الأمر بمعلومات استطلاع للجهاز حصل عليها من صور بالأقمار الصناعية ورسائل لاسلكية أو محادثات هاتفية تم اعتراضها، وكان من بين ما قدمه الجهاز إلى أوكرانيا معلومات عن مستودعات ذخيرة وصور لمطار روسي تتضمن موقع هذا المطار بدقة وعدد الطائرات به.

وكتبت صحيفة "تسايت" أن الجهاز أمر بمراجعة هذا الإجراء من الناحية القانونية بشكل مسبق، وقالت إن البيانات كان يتم نقلها بتأخر بمقدار بضعة أيام مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أن هذه البيانات لا يمكن استخدامها بشكل مباشر في عمليات التخطيط والتوجيه لشن هجمات فتاكة.

وذكرت الصحيفة أن عدد المعلومات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا وصلت إلى أكثر من 100 معلومة حتى الآن.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)