تقرير: الاتحاد الإفريقي يجمد نشاط حكم مباراة الأهلي والترجي

كشف تقرير إذاعي عن مصادر من الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الحكم الجزائري مهدي عبيد التي أثارت قرارته في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ردود فعل صاخبة، قد تمّ توقيف نشاطته من قبل الكاف.
أعلنت مصادر من الاتحاد التونسي لكرة القدم عن صدور قرار من الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) بتجميد نشاط الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي.
ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة اليوم عن مسؤولين بالاتحاد التونسي، إن الاتحاد الافريقي قرر أيضا حرمان الحكم الجزائري من المشاركة في مونديال الأندية لكرة القدم بالإمارات.
وأثار الحكم عبيد جدلا بإعلانه عن ضربتي جزاء للأهلي المصري بعد لجوئه مرتين لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وسط اعتراض من لاعبي وجماهير الترجي.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، لاعب الاهلي وليد أزارو يسدد لكمة لمدافع الترجي شمس الدين الذوادي قبل سقوطه ارضا وإعلان الحكم عن ضربة جزاء لمصلحته قبل أن يقوم بتمزيق قميصه.
كما انتقد مدرب الترجي معين الشعابي قرار الحكم توجيه انذارين للاعبين فرانك كوم وشمس الدين الذوادي ما يجعلهما خارج الخدمة في لقاء العودة بتونس.
ودعا الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى جلسة عاجلة للجنة الطوارئ مساء أمس السبت خصصت للنظر في احداث مباراة الأهلي والترجي.
وقال متحدث باسم الاتحاد التونسي لإذاعة موزاييك إن الاتحاد التونسي طالب استعجال النظر في استئناف الترجي ضد قرارات الاتحاد الافريقي الحد من أعداد الجماهير وغلق المدارج الجانبية في مباراة العودة برادس ومراجعة الانذارات الموجهة للاعبين فرانك كوم وشمس الدين الذوادي.
وفاز الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف يتيم على الترجي في ملعب برج العرب ما يعزز فرصه في الفوز باللقب على ملعب رادس بتونس يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب.
و.ب/ م.س (د ب أ)
يبدو أن دائرة المعجبين بالنجم المصري محمد صلاح تتسع يوماً بعد يوم. بطل عالمي خطف الأضواء مؤخراً في رياضة الفنون القتالية المختلطة يُبدي إعجابه بأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي ويصفه بـ"الأيقونة". (31.10.2018)
تقارير صحفية تتحدث عن أن نجم الريال غاريث بيل من أكثر اللاعبين، الذين سببوا المشاكل وخيبة الأمل لمدربي "الميرنغي" في السنوات الأخيرة، فيما يبدو أن علاقة الدولي الويلزي مع المدرب المؤقت سولاري لن تخرج عن هذه "القاعدة". (03.11.2018)