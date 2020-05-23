 تقرير: الإمارات تقلص دورها في الصراعات الخارجية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.02.2021

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تقرير: الإمارات تقلص دورها في الصراعات الخارجية

أسباب عدة منها وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة، جعلت الإمارات تسرع من وتيرة التخلي عن السياسات التي اتبعتها بعد الربيع العربي والعمل على تقليص دورها في الصراعات الخارجية، حسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

احتجاجات في طرابلس ضد قوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.

بلومبرغ: الدولة الغنية بالنفط خفضت بشكل كبير الدعم العسكري واللوجستي للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر

أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد (28 فبراير/ شباط 2021) بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تقليص دورها في الصراعات الخارجية، وتسرع وتيرة التخلي عن السياسات التي اتبعتها بعد الربيع العربي عام 2011، لأسباب من بينها وجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة.

مختارات

تصاعدت لهجة تركيا تجاه الإمارات، عقب بيان أدانت فيه أبوظبي ودول متوسطية دور أنقرة في ليبيا وتحركاتها في منطقة المتوسط. الخلاف التركي الإماراتي هو جزء من خلاف ايديولوجي وجيوستراتيجي بين أنقره ودول الخليج العربية.

ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر مطلعة أن الدولة الغنية بالنفط خفضت بشكل كبير الدعم العسكري واللوجيستي للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر، في الوقت الذي تكتسب فيه العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا المزيد من الزخم.

ونقلت عن اثنين من المصادر أن الإمارات تقوم أيضا بتفكيك أجزاء من قاعدتها العسكرية في ميناء عصب بإريتريا، وتقوم بإجلاء قوات ومعدات كانت تستخدمها لدعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وذكرت بلومبرغ أن الإمارات لم ترد على طلب بالتعليق، لكنها كانت نفت في السابق إمداد حفتر بالأسلحة.

كما رحبت في كانون الثاني/يناير بدعوة مجلس الأمن للقوات الأجنبية للانسحاب من ليبيا، وأعلنت دعمها للقيادة الجديدة التي تم انتخابها في شباط/فبراير الجاري.

وربطت الوكالة بين هذا التحرك وبين وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض وما يعنيه ذلك من إعادة ضبط للعلاقات مع الحلفاء الخليجيين، خاصة وأن الدول الخليجية تمتعت بعلاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان بايدن أشار إلى أنه سيكون أقل تسامحا مع انخراط حلفاء الولايات المتحدة في صراعات تقوض أهداف واشنطن.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)

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