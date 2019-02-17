تقرير: الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من قطر

أشارت تعاميم من الموانئ ومصدر بقطاع الشحن إلى إن دولة الإمارات خففت حظرا على شحن السلع من وإلى قطر كانت فرضته في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة ما زالت مستمرة، وذلك حسب تقرير لوكالة رويترز.

وألغى تعميم من موانئ أبوظبي مؤرخ في 12 شباط/ فبراير الحالي تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.

وأبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين. وأبلغ مصدر بالقطاع وكالة رويترز أن التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات. ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات الحكومية في البلدين الخليجيين للحصول على تعقيب.

وكانت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين قد قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط التجارة والنقل مع قطر في حزيران/ يونيو 2017 متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه الأخيرة بشدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الإجراء الجديد مرتبطا بشكاوى جرى تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية تتعلق بالنزاع الخليجي.

وقدمت قطر شكوى قانونية واسعة النطاق إلى منظمة التجارة العالمية في تموز/ يوليو 2017 بشأن المقاطعة التجارية. وفي الشهر الماضي قدمت الإمارات شكوى ضد قطر للمنظمة نفسها قائلة إن الدوحة فرضت حظراً على المنتجات الإماراتية.

ومن الناحية السياسية، لا توجد إشارات إلى انفراج. وقالت الإمارات والسعودية إن النزاع ليس أولوية وإنه يجب على قطر أن تقبل بقائمة شروط قبل استعادة العلاقات. وقالت قطر إن على الرغم من أنها تريد حل الموضوع، فإنها ماضية في طريقها، وانسحبت العام الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية من الناحية العملية.

ز.أ.ب/أ.ح (رويترز)