 تقرير: الإقبال على الاستماع إلى الموسيقى في ارتفاع مستمر | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.11.2022

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منوعات

تقرير: الإقبال على الاستماع إلى الموسيقى في ارتفاع مستمر

من منا لم يغرم بأغنية معينة أثرت فيه بطرق مختلفة. أغنية حب مثلا تشعرنا بالنشوة وتعيدنا إلى الرومانسية أو أغنية تذكرنا بمراحل مختلفة من حياتنا. هذا كله معروف لكن الجديد هو أنّ الإقبال على الموسيقى في ارتفاع مستمر.

صورة رمزية

صورة رمزية

شهد العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في متوسط الوقت الذي يقضيه الناس في الاستماع إلى الموسيقى في مختلف أنحاء العالم، بحسب ما كشفه تقرير جديد نشرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

مختارات

لا يتوقف الربط بين موسيقى موتسارت والرضع، سواء من خلال مقولات شعبية منتشرة أو حتى عبر دراسات علمية رصدت تأثير موسيقى موتسارت بشكل على نمو الأطفال الذين ولدوا قبل موعدهم وتقليل فترة بقائهم في الحضانات، فما حقيقة ذلك؟

ذكرت دراسة أن عددا كبيرا من المشاة يستخدمون الهواتف الذكية بطريقة تشغلهم عن حركة السير ما يجعله أكثر عرضة لخطر الحوادث لاسيما أثناء قيامهم بالاتصال أو كتابة رسائل أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء الحركة.

يبدو أن قيام الإنسان بالغناء والدندنة أثناء التدريبات البدنية يقلل بشدة من الإجهاد المحسوس. هذا ما توصلت إليه دراسة أجراها باحثون من ألمانيا وبلجيكا، وخلصت إلى أن الاستماع إلى الموسيقى المسجلة ليس له نفس التأثير.

وقال الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن مستمعي الموسيقى قضوا 20 ساعة وعشر دقائق كل أسبوع في تشغيل الموسيقى المحببة لديهم، وذلك مقابل 18 ساعة وأربعون دقيقة في الأسبوع عام 2021. ويساوي ذلك الاستماع إلى 34 أغنية إضافية مدتها ثلاث دقائق أسبوعيا.

وكان التقرير أشار في عام 2019، إلى أن معدل الاستماع إلى الموسيقى بلغ 18 ساعة أسبوعيا في المتوسط. أما في عام 2020، فلم يتم القيام بهذه الإحصاءات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وجاء في تقرير "التفاعل مع الموسيقى" السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات، أن الناس يستخدمون في المتوسط ستة طرق مختلفة على الأقل للاستمتاع بالموسيقى. وحسب التقرير فإنهم يستمعون إلى ثمانية أنواع مختلفة أو أكثر في المتوسط.

وللموسيقى وأنماطها المختلفة تأثير كبير على الحالة المزاجية للشخص بسرعة كبيرة، ويمكن أن تساعد في معالجة المشاعر، من السعادة إلى الإثارة فضلا عن الحزن والهدوء والتفكير.

ع.اع/ أ.ح (د ب أ)

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    الصورة الأشهر لبيتهوفن

    تعتبر الصورة الأشهر لبيتهوفن ما قام جوزيف ستايلر برسمها عام 1819 أثناء إعداد بيتهوفن رائعته "Missa Soleminis" . وتوجد اللوحة الأصلية المرسومة بالزيت في المعرض، والذي سيحمل أسم "بيتهوفن. العالم. المواطنون. الموسيقى" والذي سييُقام في صالة العرض الوطنية للفن بمدينة بون.

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    "إلى العشيقة الحبيبة"

    ويضم المعرض نسخة رائعة من النوتة الأصلية لمقطوعته "إلى العشيقة البعيدة". ولايزال الجدال محتدما بين النقاد حول هوية العشيقة اللغز.

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    بيتهوفن وغوته

    وعقب لقاء جمعه بالأديب الألماني الكبير يوهان فولفغانغ فون غوته في عام 1812، كتب الأخير "لم أختبر أبدا من قبل فنان أكثر تركيزا وحيوية وحماسا". في المقابل بدا بيتهوفن أقل تؤثرا معتبرا أن "غوته يشعر براحة أكبر في الأوساط الاجتماعية عن الفنية".

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Wien Museum)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    شهرة واسعة

    لعل هذا الكوب الزجاجي الذي تمت استعاراته من النمسا على خلفية المعرض الخاص بالموسيقار الكبير، دليلا على الشهرة التي بلغها بيتهوفن في حياته. فقد صنع هذا الكوب في ذات الفترة، حاملا للجزء الأخير من سيمفونيته التاسعة. لكن قرائته ستكون بالطبع أسهل إذا كان الكوب فارغا!

  • Beethoven Haus Allgemeine Bilder (David Ertl)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    ترميم منزل الموسيقار

    بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل وبتكلفة بلغت 3.8 مليون يورو، تمّ صيانة وتجديد المنزل الذي ولد فيه بيتهوفن، ليصبح متحفا لعرض قطع متعلقة بالموسيقار وحياته بشكل تاريخي مبتكر. وتعد هذه واحدة من القطع التي احتفظ بها بيتهوفن قبل اختراع التصوير الفوتوغرافي.

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    البيانو الأخير لبيتهوفن

    وتم تخصيص كل غرفة بالمنزل الذي ولد فيه بيتهوفن لتيمة معينة. وتكشف واحدة من الغرف الموجودة في الطابق العلوي بالمنزل معاناته من أجل فنه وأعماله، كما تضم الغرفة كذلك أخر بيانو امتلكه.

  • Beethoven Haus Allgemeine Bilder (David Ertl)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    موسيقاه أهم ما يعرض

    بعد الانتهاء من مشاهدة كل العروض البصرية، يُتيح المنزل كذلك لزواره التعرف على الموسيقار العالمي من خلال أكثر ما يميزه، وهي بالطبع موسيقاه.

  • Beethoven Haus Allgemeine Bilder (David Ertl)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    الحياة اليومية لبيتهوفن

    أما هذه الغرفة فهي تعطي فكرة عن شكل الحياة اليومية المتواضعة للموسيقار الكبير، حيث انتقل من بون إلى فيينا وهو في الـ 22 من عمره. وبالرغم من تنقله بين عدة منازل في فيينا، حافظ بيتهوفن على نفس نمط الحياة الذي اتسم كثيرا بالوحدة.

  • Ausstellung Beethoven – Welt.Bürger.Musik in der Bundeskunsthalle (Bundeskunsthalle/Beethoven Haus Bonn)

    بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن

    اختراعات من أجله

    قديما كان البوق يُستخدم كأداة لتكبير الصوت، وهذا البوق الموجود بالصورة تم تصميمه خصيصا من اجل بيتهوفن عام 1813. والمصمم هو نيبوموك مالتسيل، مخترع أداة ضبط الإيقاع.