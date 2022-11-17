تقرير: الإقبال على الاستماع إلى الموسيقى في ارتفاع مستمر

شهد العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في متوسط الوقت الذي يقضيه الناس في الاستماع إلى الموسيقى في مختلف أنحاء العالم، بحسب ما كشفه تقرير جديد نشرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.
وقال الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن مستمعي الموسيقى قضوا 20 ساعة وعشر دقائق كل أسبوع في تشغيل الموسيقى المحببة لديهم، وذلك مقابل 18 ساعة وأربعون دقيقة في الأسبوع عام 2021. ويساوي ذلك الاستماع إلى 34 أغنية إضافية مدتها ثلاث دقائق أسبوعيا.
وكان التقرير أشار في عام 2019، إلى أن معدل الاستماع إلى الموسيقى بلغ 18 ساعة أسبوعيا في المتوسط. أما في عام 2020، فلم يتم القيام بهذه الإحصاءات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وجاء في تقرير "التفاعل مع الموسيقى" السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات، أن الناس يستخدمون في المتوسط ستة طرق مختلفة على الأقل للاستمتاع بالموسيقى. وحسب التقرير فإنهم يستمعون إلى ثمانية أنواع مختلفة أو أكثر في المتوسط.
وللموسيقى وأنماطها المختلفة تأثير كبير على الحالة المزاجية للشخص بسرعة كبيرة، ويمكن أن تساعد في معالجة المشاعر، من السعادة إلى الإثارة فضلا عن الحزن والهدوء والتفكير.
ع.اع/ أ.ح (د ب أ)
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بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن
الصورة الأشهر لبيتهوفن
تعتبر الصورة الأشهر لبيتهوفن ما قام جوزيف ستايلر برسمها عام 1819 أثناء إعداد بيتهوفن رائعته "Missa Soleminis" . وتوجد اللوحة الأصلية المرسومة بالزيت في المعرض، والذي سيحمل أسم "بيتهوفن. العالم. المواطنون. الموسيقى" والذي سييُقام في صالة العرض الوطنية للفن بمدينة بون.
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بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن
"إلى العشيقة الحبيبة"
ويضم المعرض نسخة رائعة من النوتة الأصلية لمقطوعته "إلى العشيقة البعيدة". ولايزال الجدال محتدما بين النقاد حول هوية العشيقة اللغز.
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بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن
بيتهوفن وغوته
وعقب لقاء جمعه بالأديب الألماني الكبير يوهان فولفغانغ فون غوته في عام 1812، كتب الأخير "لم أختبر أبدا من قبل فنان أكثر تركيزا وحيوية وحماسا". في المقابل بدا بيتهوفن أقل تؤثرا معتبرا أن "غوته يشعر براحة أكبر في الأوساط الاجتماعية عن الفنية".
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بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن
شهرة واسعة
لعل هذا الكوب الزجاجي الذي تمت استعاراته من النمسا على خلفية المعرض الخاص بالموسيقار الكبير، دليلا على الشهرة التي بلغها بيتهوفن في حياته. فقد صنع هذا الكوب في ذات الفترة، حاملا للجزء الأخير من سيمفونيته التاسعة. لكن قرائته ستكون بالطبع أسهل إذا كان الكوب فارغا!
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بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن
ترميم منزل الموسيقار
بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل وبتكلفة بلغت 3.8 مليون يورو، تمّ صيانة وتجديد المنزل الذي ولد فيه بيتهوفن، ليصبح متحفا لعرض قطع متعلقة بالموسيقار وحياته بشكل تاريخي مبتكر. وتعد هذه واحدة من القطع التي احتفظ بها بيتهوفن قبل اختراع التصوير الفوتوغرافي.
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بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن
البيانو الأخير لبيتهوفن
وتم تخصيص كل غرفة بالمنزل الذي ولد فيه بيتهوفن لتيمة معينة. وتكشف واحدة من الغرف الموجودة في الطابق العلوي بالمنزل معاناته من أجل فنه وأعماله، كما تضم الغرفة كذلك أخر بيانو امتلكه.
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بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن
موسيقاه أهم ما يعرض
بعد الانتهاء من مشاهدة كل العروض البصرية، يُتيح المنزل كذلك لزواره التعرف على الموسيقار العالمي من خلال أكثر ما يميزه، وهي بالطبع موسيقاه.
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بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن
الحياة اليومية لبيتهوفن
أما هذه الغرفة فهي تعطي فكرة عن شكل الحياة اليومية المتواضعة للموسيقار الكبير، حيث انتقل من بون إلى فيينا وهو في الـ 22 من عمره. وبالرغم من تنقله بين عدة منازل في فيينا، حافظ بيتهوفن على نفس نمط الحياة الذي اتسم كثيرا بالوحدة.
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بون تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد ابنها بيتهوفن
اختراعات من أجله
قديما كان البوق يُستخدم كأداة لتكبير الصوت، وهذا البوق الموجود بالصورة تم تصميمه خصيصا من اجل بيتهوفن عام 1813. والمصمم هو نيبوموك مالتسيل، مخترع أداة ضبط الإيقاع.