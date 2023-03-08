تقرير: استخبارات هولندا أبلغت "سي آي إيه" بخطة لتفجير "نورد ستريم"

حذّرت الاستخبارات العسكرية الهولندية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) من خطة أوكرانية لتفجير خط أنابيب غاز نورد ستريم، قبل ثلاثة أشهر من الانفجارات التي تسببت بأضرار في الشبكة المقامة في البحر، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية.

وحضّت وكالة الاستخبارات الأمريكية حينذاك كييف على عدم المضي قدما بالعملية، وفق ما ذكرت هيئة البث الهولندية العامة "إن أو إس"، بالتعاون مع هيئة البث الألمانية "ا.ر.د" ومجلة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية.

وحذرت "سي آي إيه" أوكرانيا "بعدما تلقت تقريرا مقلقا من أجهزة الاستخبارات العسكرية الهولندية التي علمت بالخطة من مصدر أوكراني"، بحسب "إن أو إس".



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي أن وكالة استخبارات أوروبية أبلغت "سي آي إيه" بالخطة الأوكرانية من قبل، لكنها لم تحدد الدولة المسؤولية. ورفضت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرن التعليق لدى سؤالها عن التقارير. وقالت للصحافيين في مؤتمر صحافي في أمستردام "لا يمكنني التعليق على عمل أجهزة استخباراتنا"، مضيفة أن الحادثة تخضع لتحقيقات من قبل ألمانيا والسويد والدنمارك.

وهزّت انفجارات خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 المصممين لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا في 26 أيلول/سبتمبر. وكانت هولندا من الدول التي تملك حصة في نورد ستريم إلى جانب روسيا وفرنسا وألمانيا. ووُجّهت اتهامات لدول عدة بينها روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، لكن جميعها نفت أي مسؤولية لها عن العملية.

تقارير حول مسؤولية مجموعة موالية لأوكرانيا عن تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا أي علاقة لبلاده بالعملية. وذكرت "إن أو إس" أن الخطة التي يشتبه بأن الاستخبارات الهولندية اكتشفتها كانت بإشراف القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني ويشارك فيها فريق صغير من الغواصين باستخدام قارب شراعي لكن من دون علم زيلينسكي.

وأفادت بأنه إلى جانب وسائل الإعلام الألمانية، تحدّثت "إن أو إس" مع مصادر استخباراتية دولية عدة كانت على علم بأن أجهزة الاستخبارات العسكرية الهولندية اطلعت على الخطة.

وذكرت واشنطن بوست أن الوثائق التي سربها خبير متخصص بالحواسيب يتولى وظيفة دنيا في الحرس الجوي الوطني أشارت إلى أن جهاز استخبارات أوروبي أبلغ "سي آي إيه" بالخطة في حزيران/يونيو 2022. في الأثناء، ينظر محققون ألمان في أدلة تفيد بأن بولندا استخدمت كقاعدة لإتمام العملية، بحسب ما ذكرت "وول ستريت جورنال" السبت.

ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب)