تقرير: ارتفاع عدد النساء داخل التيار السلفي في ألمانيا

شهد عدد النساء المنتميات للتيار السلفي في ألمانيا، ارتفاعا ملحوظا، وفقا لتقارير ألمانية. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية في عددها اليوم الأحد (5 يوليو نموز 2020) استنادا إلى تقرير لم ينشر بعد لهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) فقد ارتفع عدد النساء ضمن أتباع هذا التيار الإسلاموي المتشدد، من 1356 في عام 2018 إلى 1580 في عام 2019.

وارتفع العدد الإجمالي للسلفيين في ألمانيا بمقدار 850 ليصل إلى 12500 شخص.

في الوقت نفسه حدّثت السلطات عدد الأشخاص الذين تصنفهم كـ "مصدر للمخاطر الأمنية" وهو تعبير يشير إلى من تصنفهم السلطات كمصدر محتمل لهجمات إرهابية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فيلت آم زونتاغ" اليوم الأحد، فإن العدد المسجل لهؤلاء الأشخاص مطلع الشهر الجاري بلغ 630 شخصا مسجلا تراجعا بعشرة في المائة عن العدد المسجل العام الماضي . ويذكر أن أكثر من مائة من هؤلاء الأشخاص يقبعون بالفعل داخل السجن، بالإضافة إلى نسبة خارج ألمانيا.

ا.ف/ م.س( د ب أ)