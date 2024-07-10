تقرير: ارتفاع عدد الأشخاص فاحشي الثراء في ألمانيا

أفاد تقرير استنادا على تحليل لشركة استشارية بارتفاع عدد الأشخاص فاحشي الثراء في ألمانيا. وحسب التقرير يستحوذ هؤلاء على ما يقارب ربع إجمالي الثروات المالية في البلاد.

أوضح تخليل أجرته شركة الاستشارات الإدارية (بي سي جي) أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تزيد عن 100 مليون دولار في ألمانيا ارتفع في العام الماضي بنسبة 10% أي ارتفع من 3000 شخص في عام 2022 إلى 3300 في 2023.

وبذلك تحتل جمهورية ألمانيا الاتحادية المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي يوجد بها أكبر عدد من كبار الأغنياء، بعد الولايات المتحدة (26000 شخص) والصين (8300 شخص).

وذكر التقرير أن إجمالي عدد الأشخاص فاحشي الثراء يبلغ 73000 شخص في جميع أنحاء العالم. وكتب معدو التحليل: "يظهر التقرير أنه كلما كانت الثروة الأولية للفرد أكبر، زادت نسبة النمو في ثروته أيضاً".

من جانبه، قال أكين سويسال، شريك (بي سي جي) في زيورخ والذي شارك في إعداد الدراسة إن المستثمرين الموسرين استثمروا نسبة أكبر من ثرواتهم في أسواق رأس المال مضيفاً أن "المستثمرين الأقل ثراء يعتمدون تقليدياً على فئات الأصول التي تتسم بمخاطر أقل مثل الودائع البنكية والنقد والتأمينات - وذلك على حساب العائدات".

وذكر التقرير أن الأشخاص الـ 3300 فاحشي الثراء في ألمانيا يستحوذون على ما يقرب من ربع إجمالي الثروات المالية في البلاد، تحديداً بنسبة تبلغ 23 بالمئة.

وتشمل الثروات المالية كلا من النقد والودائع البنكية والسندات والأسهم وصناديق الاستثمار، وكذلك المعاشات. غير أن هذه الثروات المالية لا تشمل الأصول المادية مثل العقارات والمعادن الثمينة والأصول المادية الأخرى.

ووصلت قيمة الثروات المالية للأشخاص فاحشي الثراء في ألمانيا، وفقاً لهذا التقرير، إلى 2.1 تريليون دولار (ما يزيد عن 1.9 تريليون يورو). وللتوضيح: إذا تم توزيع هذه الثروة على جميع سكان ألمانيا البالغ عددهم 84.7 مليون نسمة، فسيحصل كل شخص في ألمانيا على حوالي 23000 يورو.

كما زاد عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تعادل مليون دولار فأكثر في ألمانيا، بمقدار 30 ألف شخص ليصل عددهم إلى 555 ألف شخص في العام الماضي.

خ.س/أ.ح (د ب أ)