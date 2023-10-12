تقرير: اتفاق أمريكي قطري بمنع إتمام صفقة الـ6 مليارات لإيران

اتفقت الولايات المتحدة مع قطر على تجميد المليارات الست التي كان من المفترض أن تصل إليها إيران، وذلك بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست صدر اليوم الخميس (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

وكانت الولايات المتحدة أعلنت سابقاً أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر، في إطار اتفاق مبرم مع طهران للإفراج عن سجناء أُعلن عنه في الأسابيع الأخيرة.

وأطلقت إيران سراح خمسة أميركيين بعد تحويل الأموال إلى حسابات في قطر.

بيد أنّ صحيفة واشنطن بوست ذكرت الخميس أنّه تمّ اتخاذ قرار بمنع وصول إيران إلى هذه الأموال، بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً متزايدة بشأن هذه المسألة نظراً للمخاوف بشأن علاقات طهران بحماس.

وتدعم طهران حماس مالياً وعسكريا.

والحركة الإسلاموية مصنفة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي في تل أبيب "نمارس رقابة صارمة على الأموال ونحتفظ بالحق في تجميدها". وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إنّهم لم يطلعوا على أيّ معلومات استخبارية تظهر تورّط إيران في التخطيط أو الإعداد لهجمات حماس.

لكن نائب وزير الخزانة والي أدييمو، أبلغ الديموقراطيين في مجلس النواب أنّ الأموال الإيرانية "لن تذهب إلى أيّ مكان في أيّ وقت قريب"، وفقاً لتقرير "واشنطن بوست" الذي أشار إلى أن هذا التصريح نُشر أولاً على موقع "بانشبول نيوز".

ولم ترد وزارة الخزانة على استفسارات وكالة فرانس برس في هذا الشأن.

ودعا بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى إعادة تجميد عائدات النفط الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار، في ظل احتدام الصراع بين حماس وإسرائيل.

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)