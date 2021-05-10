تقرير: اتصالات متقدمة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

نقلت وكالة الأنباء الألمانية فجر الثلاثاء (11 مايو/أيار 2021)، عن مصدر فلسطيني لم تكشف عن هويته، عن اتصالات متقدمة لاستعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل بعد يوم من التصعيد غير المسبوق منذ أشهر. ووفق المصدر، فقد تمّ التوصل إلى تفاهمات برعاية مصر والأمم المتحدة للتهدئة في غزة على أن تدخل حيز التنفيذ صباح اليوم حال التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن التفاهمات تنص على انسحاب الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى في شرق القدس وهو تم فعليا، واستعادة الهدوء في غزة بوقف الهجمات من الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.

القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة



وقالت مصادر فلسطينية إن عناصر الشرطة الإسرائيلية انسحبت من المسجد الأقصى وسمحت بتوافد المصلين الفلسطينيين لأداء صلاة الفجر دون أي قيود.

من جهته قال الناطق العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تغريدة إنهم تابعوا "لحظيا حصار الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى". وأضاف إننا "نقول لأهلنا المرابطين في بيت المقدس: لتكونوا آمنين مطمئنين في رحاب الأقصى ولتعلموا بأن وراءكم مقاومة متيقظة وضاغطة على الزناد".

من جهتها قالت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة في بيان إن "عهد الاستفراد الإسرائيلي بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة".

وفي وقت سابق اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في بيان أن "القدس رسخت ميزان قوة جديدا سياسيًا وجماهيريًا وميدانيًا على المستوى الداخلي والخارجي وإرادة الشعب الفلسطيني تنتصر".

قصف وصواريخ إلى ساعات الفجر

يأتي ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي قصف 130 "هدفا عسكريا" في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 15 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردّاً على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكس في تصريحات للصحافين "قصفنا 130 هدفا عسكريا، غالبيتها لحركة حماس" مضيفا "وفقاً لتقديراتنا، قتل 15 ناشطا تابعين لحركة حماس والجهاد الإسلامي".

في المقابل، أطلق فلسطينيون زخات متواصلة من الصواريخ على إسرائيل، يقول الإسرائيليون إنها ظلت مستمرة حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء.

وهزت الانفجارات الأبنية في أنحاء غزة بينما دفعت صفارات الإنذار من الصواريخ الإسرائيليين في عدة مدن بالجنوب إلى البحث عن مواقع للاحتماء طوال الليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبيل منتصف الليل، أن فصائل فلسطينية مسلحة أطلقت أكثر من 150 صاروخا تجاه إسرائيل، وأن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض عشرات منها.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين اليوم الثلاثاء إلى 22 شخصا، وكان تسعة أطفال من بين 20 شخصا قد قتلوا في غزة أمس الاثنين، كان من بينهم سبعة من أسرة واحدة، ومنهم ثلاثة أطفال، سقطوا في انفجار ببلدة بيت حانون. ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار ناجم عن ضربة إسرائيلية أم صاروخ فلسطيني لم يبلغ هدفه.

وانفجرت الأحداث بعدما أطلق مسلحون من غزة النار على منطقة القدس وذلك للمرة منذ حرب عام 2014 في تطور وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو بأنه تجاوز "لخط أحمر".وجاء تصاعد العنف مع احتفال إسرائيل "بيوم القدس" الذي يوافق استيلائها على القدس الشرقية في حرب عام 1967.

و.ب/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)