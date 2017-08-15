تقرير: إيطاليا تنوي التحقيق مع ضباط مصريين في مقتل ريجيني

تعتزم السلطات القضائية الإيطالية التحقيق مع سبعة ضباط استخبارات مصريين في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية الخميس (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018). وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، فإن ضباط المخابرات المصريين السبعة سيخضعون رسمياً للتحقيق الأسبوع المقبل من جانب ممثلي ادعاء من روما على خلفية اتهامات بالاختطاف.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" إن ممثلي ادعاء إيطاليين قرروا المضي قدما في التحقيق بعد اجتماع غير حاسم مع نظرائهم المصريين في القاهرة يوم أمس الأربعاء.

وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرو فيكو، قرر تعليق العلاقات مع مجلس النواب المصري، على خلفية قضية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016. وقال فيكو، في تصريحات ،نشرتها وكالة آكي الإيطالية اليوم الخميس "مع الأسف الشديد، أعلن رسميا أن مجلس النواب سيعلق كل أشكال العلاقات مع البرلمان المصري حتى التوصل إلى نقطة تحول حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة".

ويأتي هذا التطور غداة الاجتماع بين فريقي التحقيقات الإيطالي والمصري في القاهرة دون نتائج حاسمة، بحسب آكى.

وأشارت الوكالة إلى اختفاء ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، والذي كان يجمع في مصر معلومات لدراسته العلمية، في كانون الثاني/يناير عام 2016 في القاهرة، ليتم لاحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب.

وتسبب قتل الطالب الإيطالي، البالغ 28 عاما من عمره، العام الماضي بأزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا بسبب اتهامات روما للقاهرة بالتلكؤ في التحقيقات المتعلقة بمقتله، وفق الوكالة الإيطالية.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)