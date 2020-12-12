 تقرير: إيران تعدم صحافيا معارضا بتهمة ″الإفساد في الأرض″! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.12.2020

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أخبار

تقرير: إيران تعدم صحافيا معارضا بتهمة "الإفساد في الأرض"!

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق الصحافي المعارض روح الله زم الذي كان يدير قناة "آمد نيوز" المعارضة على موقع تلغرام. وقد تمت إدانته بتهم مناهضة الثورة الإسلامية و"الإفساد في الأرض"!

الصحافي الايراني روح الله زم

الصحافي الإيراني المعارض روح الله زم

نفذت إيران حكم الإعدام بحق الصحافي "روح الله زم" فجر اليوم السبت (12 كانون الأول/ ديسمبر 2020) والذي اتهمته السلطات الإيرانية بأنه أحد العناصر الرئيسية المناهضة للثورة الإسلامية الإيرانية ورئيس موقع تلغرام "آمد نيوز" والموجه لأعمال الشغب التي وقعت قبل 3 أعوام في إيران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

مختارات

رغم المطالبات الدولية بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحقه، أعدمت السلطات الإيرانية المصارع الإيراني الشاب نافيد أفكاري بعد إدانته بـ"القتل" خلال احتجاجات عام 2018، ما أثار "صدمة" دولية.

انطلقت مظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية لليوم الثالث في أنحاء مختلفة من البلاد، وصلت إلى طهران، رغم تهديدات وزارة الداخلية للمشاركين في تلك المظاهرات. كما تحدثت وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط قتيلين برصاص الشرطة.

ووفقا للوكالة، تشمل التهم التي وجهت للصحافي "الإفساد في الأرض" جراء تحريضه على الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2017 وارتكاب جرائم ضد الأمن القومي الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لمصلحة جهاز استخبارات تابع لإحدى دول المنطقة وجهاز الاستخبارات الفرنسي منذ عام 2018 لغاية القبض عليه والتعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ عام 2018 لغاية القبض عليه في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019.

وكانت المظاهرات قد اندلعت في كانون االأول/ ديسمبر 2017 بسبب الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة، ثم اتسعت رقعتها إلى مسيرات ضد المؤسسة الدينية والأمنية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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الاحتجاجات في إيران.. هل تكبر كرة الثلج؟

وكان المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية غلام حسين إسماعيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي أن المحكمة العليا في البلاد أيدت حكم الإعدام بحق المدون والمعارض روح الله زم في حزيران/ يونيو الماضي. وكانت فرنسا وجماعات حقوق الإنسان قد أدانت قرار المحكمة العليا.

يشار إلى أن المدون وهو ابن رجل دين إصلاحي، قد أدان بشكل خاص تزوير الانتخابات المزعوم وإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2009 ثم فر عبر ماليزيا إلى فرنسا حيث حصل على حث اللجوء هناك.

ووفقا لتقارير إعلامية، هناك مزاعم بأن قوات الأمن الإيرانية قد استدرجت زم إلى العراق واعتقل هناك أواخر العام الماضي ونقل إلى إيران. ومنذ ذلك الحين، أقر زم خلال عدة جلسات استماع بالمحكمة بأنه مذنب وطلب الصفح.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


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