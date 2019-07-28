تقرير: إيران تعتزم استئناف العمل في مفاعل آراك للماء الثقيل

أفادت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز)، بخطة الوكالة استئناف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل. ونسبت الوكالة تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر الاجتماع، دون أن تسميه.

ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.

وتراجعت إيران في مايو/ أيار عن بعض التزاماتها الموقع عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك نتيجة لما اعتبرته "إخلالا" بنصوص الاتفاق إثر انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 منه، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

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وتوعدت إيران في الأسابيع القليلة الماضية بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم وإعادة العمل في مفاعل آراك للماء الثقيل بعد السابع من يوليو/ تموز في حال لم توفر الدول الأعضاء في الاتفاق الحماية للتجارة مع إيران وفق ما هو متفق عليه.

ورغم أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق تسعى إلى الحفاظ عليه، لكن التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران يحول دون ذلك.

تزامنا مع ذلك، يعقد اليوم الأحد في العاصمة النمساوية فيينا اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي مع إيران. وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثلين بارزين عن دوله الأعضاء سيحضرون هذا الاجتماع، بينما سيمثل إيران مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي. ومن المتوقع أن يتفق المسؤولون على موعد لعقد لقاء لاحق على مستوى وزراء الخارجية.

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)