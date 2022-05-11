 تقرير: إنهاء صفقة انتقال المغربي مزراوي إلى بايرن ميونيخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

تقرير: إنهاء صفقة انتقال المغربي مزراوي إلى بايرن ميونيخ

توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق لضم المدافع المغربي نصير مزراوي، في صفقة انتقال حر قادما من أياكس الهولندي، حسب مجلة "كيكر". وسيحصل مزراوي الذي لعب 12 مباراة دولية بقميص المنتخب المغربي على عقد يمتد إلى أربعة أعوام.

توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق لضم المدافع المغربي نصير مزراوي، في صفقة انتقال حر قادما من أياكس الهولندي.

توصل نادي بايرن ميونيخ إلى اتفاق لضم المدافع المغربي نصير مزراوي، في صفقة انتقال حر قادما من أياكس الهولندي.

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء (11 مايو / أيار 2022) أن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) توصل إلى اتفاق لضم المدافع المغربي نصير مزراوي، في صفقة انتقال حر قادما من أياكس الهولندي.

مختارات

أشارت تقارير صحفية إلى أن النادي البافاري يستهدف التعاقد مع المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني وضمه من ليفربول الإنجليزي. وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023.

منذ 22 عاما يرتدي توماس مولر قميص الفريق البافاري. عقده كان سينتهي مع الفريق صيف العام القادم، لكن مولر وبايرن "ينتميان لبعضهما"، لذلك مدد الفريق تعاقده مع اللاعب الذي "لا يمكن تخيل بايرن بدونه" حتى صيف 2024.

رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، منافسة على الساحة الأوروبية من قبل أندية ممولة من مستثمرين أثرياء، تعاقدات حساسة.. يبدو أن بايرن ميونيخ بات على مفترق طرق بعد لقبه العاشر توالياً في الدوري المتزامن مع فشل أوروبي.

وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية أن مزراوي، الذي شارك في 12 مباراة مع المنتخب المغربي، سيحصل على عقد لمدة أربعة أعوام لينضم إلى العملاق البافاري بعد نهاية عقده مع أياكس في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وسيمثل انضمام مزراوي (24 عاما) خيارا أمام يوليان ناغلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ، لمركز الظهير الأيمن، وبالتالي سيعيد الفرنسي بنيامين بافارد إلى مركزه المفضل في قلب الدفاع، وذلك مع انتقال نيكلاس زوله إلى بوروسيا دورتموند.

وتردد أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع لاعب آخر من أياكس، وهو لاعب خط الوسط ريان غرافنبرغ (19 عاما) لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق بين الناديين بعد. ويتردد أيضا أن قائمة اللاعبين الذين يرغب بايرن في ضمهم تشمل بورنا سوزا مدافع شتوتغارت وكونراد لايمر لاعب خط وسط لايبزيغ.

ع.ش/ ا.ف (د ب أ)

  • Bundesliga 1979 - FC Bayern München v SV Darmstadt 98: Uli Hoeness, Willi O. Hoffmann (picture-alliance/S. Simon)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    أصغر مدير في تاريخ "البوندسليغا"

    اعتزل أولي هونيس عالم الساحرة المستديرة بعمر لم يتجاوز السابعة وعشرين سنة، وذلك بسبب إصابة قوية في الركبة. وفاز أولي هونيس كلاعب بكأس العالم سنة 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية. وأصبح هونيس أصغر مدير للنادي في تاريخ البوندسليغا، حيث عينه رئيس بايرن ميونيخ آنذاك ويلي هوفمان في ذلك المنصب المهم في الفريق.

  • München - Fußballer Hoeneß und Breitner 1973 in Badehose (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    موهبة إدارية منذ الصغر

    حتى أثناء فترة لعبه فوق المستطيل الأخضر، أثبت أولي هونيس موهبته الإدارية، فقد ساهم سنة 1978 في حصول بايرن ميونيخ على اتفاقية رعاية مع شركة في مسقط رأسه مدينة أولم، التي تقع في ولاية بادن فورتمبرغ الألمانية.

  • Italien Mailand - Karl Heinz - Rummenigge (picture-alliance/dpa/Ansa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    أول صفقة كبيرة

    عندما تولى أولي هونيس منصب مدير نادي بايرن ميونيخ، كان يتحتم على النادي دفع ديون بلغت قيمتها سبعة ملايين مارك ألماني (العملة آنذاك). وقال هونيس عن تلك المرحلة "الشيء الأهم كان هو جعل بايرن ميونيخ بلا ديون". وانتعشت خزائن النادي البافاري بمبلغ 11 مليون مارك بعدما نجح أولي هونيس في بيع النجم كارل هاينز رومينيغه، ما ساعد مدير بايرن ميونيخ في تسديد ديون الفريق كاملة.

  • Hoeneß und Lemke (picture-alliance/dpa/Schilling)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    العدو اللدود ليميك

    كان ويلي ليميك (يمين الصورة) عدو أولي هونيس اللدود، فقد أطلق ليمك، الذي كان يشغل منصب مدير فريق فيردر بريمن في منتصف فترة الثمانينيات عدة تصريحات قوية ضد هونيس على غرار "الغطرسة التي لا يمكن تجاوزها"، في حين رد عليه هونيس بـ "المُحرض".

  • ZDF Sportstudio Daum Hoeneß (picture-alliance/Alfred Harder)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    شجار مع داوم

    من الأمور الحافلة أيضاً في مسيرة أولي هونيس هو شجاره مع مدرب فريق كولونيا كريستوف داوم، ففي برنامج رياضي كان يُذاع على القناة الألمانية الثانية، قال أولي هونيس وهو ينظر إلى ديكور الاستوديو "أنت تُبالغ في تقدير نفسك، يجب أن تنظر إلى فوق وترى أنّ هذه كرة وليست هالة". بينما رد عليه داوم قائلاً "حتى أصل إلى مقياس المبالغة (الذي تتحدث عنه)، يجب أن يكون عمري مائة سنة".

  • Heynckes und Hoeneß 1990 (picture-alliance/dpa/Rauchensteiner)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    علاقة خاصة مع هاينكس

    اعترف أولي هونيس أن "الانفصال المبكر عن يوب هاينكس سنة 1991 كان من أسوأ أخطائي". بيد أن هونيس استفاد من الخطأ، وتعاقد مع يوب هاينكس لتولي تدريب بايرن ميونيخ، حيث قاد المدرب الألماني الفريق البافاري إلى الفوز بعدة ألقاب. وتجمع أولي هونيس علاقة صداقة وثيقة مع يوب هاينكس.

  • Bildergalerie Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    الثلاثية التاريخية

    ستبقى سنة 2013 خالدة في ذهن أولي هونيس ومشجعي بايرن ميونيخ على حد سواء، إذ قاد المدرب يوب هاينكس الفريق البافاري إلى الفوز بثلاثية تاريخية: لقب الدوري الألماني لكرة القدم، كأس ألمانيا ومسابقة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

  • Bildergalerie Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    يساعد في أوقات الحاجة

    يُقدم أولي هونيس يد المساعدة قدر استطاعته إلى من يحتاجها، فقد استفادت بعض الفرق الكروية من كرمه على غرار فريق سانت باولي ومنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.

  • FC Bayern Muenchen-Hertha BSC: Uli Hoeneß verteilt Würstchen an Fans (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    متقلب المزاج

    علاقة أولي هونيس مع الجماهير متناقضة نوعاً ما، ففي بعض الأحيان يُقدم نفسه كواحد من القريبين من الجماهير (انظر الصورة)، ويُوزع عليهم النقانق. في حين يصيبه الغضب في أوقات آخرى ويُعبر عن ذلك علنية.

  • Uli Hoeneß weint bei FC Bayern München Jahreshauptversammlung (Reuters)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    دموع أثناء أزمة التهرب الضريبي

    في الاجتماع السنوي العام سنة 2013 لم يشعر أولي هونيس بالخجل من ذرف دموعه أمام الملأ، ففي تلك الفترة كانت التحقيقات جارية مع هونيس بسبب قضية التهرب الضريبي التي تورط فيها، ما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة بايرن ميونيخ.

  • Prozess Uli Hoeneß Steuerhinterziehung 13.03.2014 (Reuters)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    ثلاث سنوات ونصف في السجن

    سنة 2014 أُدين أولي هونيس بتهمة التهرب الضريبي (28.5 مليون يورو)، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وقرر هونيس عدم استئناف قرار المحكمة ودخل السجن، وأمضى فيه نصف العقوبة وخرج سنه 2016. وفي نفس السنة أيضاً، أصبح هونيس مرة أخرى رئيساً لبايرن ميونيخ.

  • Deutschland Fußball Bayern München - SC Freiburg (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    آراء متباينة

    منذ سنوات، يُشكل أولي هونيس مع الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه رئاسة مزدوجة. ولا يُعبر الشخصان دائماً عن رأي مُوحد، فمثلاً يُعبر هونيس عن دعمه الواضح لمدرب الفريق نيكو كوفاتش، بينما يُوجه رومينيغه انتقادات علنية إلى المدرب الكرواتي الشاب.

  • FC Bayern München Susanne und Uli Hoeneß (picture-alliance/nordphoto/Straubmeier)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    وقت أكثر لسوزان

    استطاع أولي هونيس تحويل بايرن ميونيخ إلى علامة تجارية عالمية. هكذا لخص المدرب الألماني يوب هاينكس فترة إشراف هونيس على النادي البافاري. وأعلن هونيس في وقت سابق أنه سيرحل على النادي خلال سنتين أو ثلاثة سنوات على أقصى تقدير، حيث سيكون بمقدرته قضاء كثير من الوقت مع زوجته سوزان، التي يرتبط بها منذ سنة 1973.

  • Bildergalerie Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa)

    أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ

    مُحب للغولف

    تُعد ممارسة الغولف من الهوايات المُفضلة لرئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس، الذي يقول عن هذه الهواية "أعتقد أن لاعبي كرة القدم بمقدورهم أن يكونوا لاعبي غولف من الطراز الجيد"، وأضاف: "أولاً، جميعهم رياضيون للغاية. وثانيا لديهم شعور معين بلمس الكرة، ما يعني أن لديهم ميزة ضرب الكرة دون الحاجة للقيام بتمارين كثيرة". إعداد: شتيفن نيستلر/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مواضيع ذات صلة

Senegal's forward Sadio Mane holds the trophy prior to the ceremony after winning after the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d'Olembe in Yaounde on February 6, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

بعد بايرن ميونيخ.. ماني على رادار برشلونة فهل يغادر ليفربول قريباً؟ 11.05.2022

بدأ نادي برشلونة الإسباني في البحث عن مهاجم من النوع "السوبر" لتقوده النتائج إلى وضع نجم ليفربول السنغالي ساديو ماني على رادار البحث. لكن الأمر قد لا يكون هذه السهولة فالنجم قد يكون مطلوباً أيضاً لدى بايرن ميونيخ.

Bochum, Ruhrstadion, 24.04.22, GER, Herren, 1.Bundesliga, Saison 2021-2022, VfL Bochum - FC Augsburg Bild: Andre Hahn Augsburg jubelt nach seinem Tor zum 0:1 mit Niklas Dorsch Augsburg Nur fuer journalistische Zwecke Only for editorial use Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoaehnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Nordrhein-Westfalen Deutschland *** Bochum, Ruhrstadion, 24 04 22, GER, Men, 1 Bundesliga, Saison 2021 2022, VfL Bochum FC Augsburg Bild Andre Hahn Augsburg cheers after his goal for 0 1 with Niklas Dorsch Augsburg Nur fuer journalistische Zwecke Only for editorial use According to the DFL Deutsche Fußball Liga regulations, it is prohibited, DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video North Rhine Westphalia Germany

بوندسليغا.. أوغسبورغ يعبر بوخوم وبرلين يعمق جراح شتوتغارت 24.04.2022

بفوزه على مضيفه بوخوم، ابتعد فريق أوغسبورغ خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، فيما قطع هيرتا برلين خطوة كبيرة نحو البقاء ضمن دوري الكبار بعد تغلبه على شتوتغارت.

Soccer Football - Bundesliga - 1. FSV Mainz 05 v RB Leipzig - MEWA Arena, Mainz, Germany - August 15, 2021 1.FSV Mainz 05's Moussa Niakhate celebrates scoring their first goal REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

سابقة في الدوري الألماني - حكام يوقفون مباريات عند وقت الإفطار 12.04.2022

لأول مرة في تاريخ البوندسليغا توقف مباراة لإفساح المجال للاعب مسلم صائم للإفطار قبل مواصلة اللعب. هذه المبادرة من قبل الحكم ماتياس يولينبيك لاقت استحسان الكثيرين، بينهم أيضا المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا.