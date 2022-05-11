تقرير: إنهاء صفقة انتقال المغربي مزراوي إلى بايرن ميونيخ

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء (11 مايو / أيار 2022) أن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) توصل إلى اتفاق لضم المدافع المغربي نصير مزراوي، في صفقة انتقال حر قادما من أياكس الهولندي.

وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية أن مزراوي، الذي شارك في 12 مباراة مع المنتخب المغربي، سيحصل على عقد لمدة أربعة أعوام لينضم إلى العملاق البافاري بعد نهاية عقده مع أياكس في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وسيمثل انضمام مزراوي (24 عاما) خيارا أمام يوليان ناغلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ، لمركز الظهير الأيمن، وبالتالي سيعيد الفرنسي بنيامين بافارد إلى مركزه المفضل في قلب الدفاع، وذلك مع انتقال نيكلاس زوله إلى بوروسيا دورتموند.

وتردد أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع لاعب آخر من أياكس، وهو لاعب خط الوسط ريان غرافنبرغ (19 عاما) لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق بين الناديين بعد. ويتردد أيضا أن قائمة اللاعبين الذين يرغب بايرن في ضمهم تشمل بورنا سوزا مدافع شتوتغارت وكونراد لايمر لاعب خط وسط لايبزيغ.

ع.ش/ ا.ف (د ب أ)