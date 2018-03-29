تقرير: إلقاء القبض على ألماني في جنوب تركيا

أفادت تقارير إعلامية في تركيا بأن السلطات التركية ألقت القبض على ألماني، على خلفية اتهامه بنشر "دعاية إرهابية" على مواقع للتواصل الاجتماعي.
وذكرت صحيفة "جمهوريت" الصادرة، اليوم الأربعاء (25 تموز/ يوليو 2018)، أن الرجل تم إلقاء القبض عليه في منزله بمحافظة هاتاي بجنوبي تركيا بعدما نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني (PKK) على فيسبوك. وأضافت الصحيفة أن عناصر من هيئة مكافحة الإرهاب استجوبت الرجل، وبعد ذلك تم إيداعه الحبس.
ولم تتمكن وزارة الخارجية الألمانية حتى الآن من تأكيد حدوث الواقعة. كما لم ترد معلومات حول الرجل ومهنته وأسباب وجوده في جنوب تركيا، وما إذا كانت تركيا قد وجهت إليه تهم بدعم الإرهاب حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
يذكر أن الحزب الكردي محظور في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوصفه منظمة إرهابية.
أ.ح/ ص.ش (د ب أ)
-
لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.
-
لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.
-
لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، من الممكن أن يؤثر على التواصل مع الألمان المحتجزين هناك وعددهم تسعة أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
-
لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
يرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف،وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".
-
لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
أقر البرلمان الألماني سحب الجنود الألمان من قاعدة "إنغرليك" ونقلهم إلى الأردن بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من زيارة القاعدة، الأمر الذي أزعج برلين بشدة. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.
-
لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
بدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005 إلى أن تجمدت خريف عام 2016. ورغم أن انضمام تركيا للاتحاد مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، إلا أنه في حال انضمامها فستكون ثاني الأعضاء من حيث عدد السكان.
-
لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)