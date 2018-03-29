تقرير: إلقاء القبض على ألماني في جنوب تركيا

أفادت تقارير إعلامية في تركيا بأن السلطات التركية ألقت القبض على ألماني، على خلفية اتهامه بنشر "دعاية إرهابية" على مواقع للتواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" الصادرة، اليوم الأربعاء (25 تموز/ يوليو 2018)، أن الرجل تم إلقاء القبض عليه في منزله بمحافظة هاتاي بجنوبي تركيا بعدما نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني (PKK) على فيسبوك. وأضافت الصحيفة أن عناصر من هيئة مكافحة الإرهاب استجوبت الرجل، وبعد ذلك تم إيداعه الحبس.

ولم تتمكن وزارة الخارجية الألمانية حتى الآن من تأكيد حدوث الواقعة. كما لم ترد معلومات حول الرجل ومهنته وأسباب وجوده في جنوب تركيا، وما إذا كانت تركيا قد وجهت إليه تهم بدعم الإرهاب حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

يذكر أن الحزب الكردي محظور في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوصفه منظمة إرهابية.

أ.ح/ ص.ش (د ب أ)