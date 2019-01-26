تقرير إسرائيلي رسمي: الهجمات المعادية للسامية ازدادت عالميا

قال وزير الشتات الإسرائيلي نفتالي بينيت إن على إسرائيل "مساعدة ملايين اليهود في الشتات الذين يواجهون أكثر فأكثر الجرائم المعادية للسامية". وقدم بينيت تقرير وزارته السنوي حول معاداة السامية اليوم الأحد (27 يناير/كانون الثاني 2019) أمام مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لضحايا المحرقة. وبيّن التقرير تزايداً بارزاً في الجرائم المعادية للسامية في فرنسا، مع تسجيل رقم قياسي في بريطانيا.

وأشار التقرير إلى مقتل 13 يهودياً في 2018 في ثلاثة اعتداءات معادية للسامية في الأرجنتين، وهو رقم قياسي لم يسجل في هذا البلد منذ التسعينات. وبالإضافة إلى إطلاق النار على كنيس في بترسبورغ في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر والذي خلف 11 قتيلا، أشار التقرير إلى مقتل ميراي نول، اليهودية الثمانينية في باريس في آذار/مارس، واغتيال طالب يهودي في كاليفورنيا على يد أحد النازيين الجدد.

وبينما اعترفت محكمة باريس بالطابع المعادي للسامية لقتل ميراي نول، تراجع أحد المشتبه بهم عن اعترافاته، مثيراً الشكوك بشأن دافع الجريمة. ويركز التقرير الإسرائيلي على العدد المتزايد للأفعال المعادية للسامية التي نسبت إلى النازيين الجدد والعنصريين البيض. من جهة أخرى يستنكر التقرير الهجمات المعادية للسامية في الشارع وعلى الانترنت، والتي تحمل "طابعاً معادياً للسامية" بنسبة 70%، خصوصاً بعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس في عام 2018، وبدء الفلسطينيين للتظاهرات على طول الحدود بين غزة واسرائيل.

وشهدت فرنسا ارتفاعاً بنسبة 69% للأفعال المعادية للسامية في عام 2018، فيما سجلت بريطانيا رقماً قياسياً وفق التقرير. وخلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، قال الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين إن معاداة السامية في فرنسا "أمر غير معقول"، فيما أكد ماكرون "عزمه" على "مواصلة النضال" ضد معاداة السامية.

وقال بينيت في بيان صادر عن مكتبه "مع احتفال العالم باليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، أدعو الحكومات (...) إلى التحرك: اقضوا على معاداة السامية في مجتمعاتكم، واعتمدوا إجراءات حازمة ضدّ كره اليهود".

وفي سياق آخر، رحب مركز سيمون فيزنتال في القدس بمواصلة الاجراءات القانونية ضد نازيين سابقين. ومنذ 2001، دين 105 نازيين سابقين بمشاركتهم في الهولوكوست، وتجري أربع محاكمات حالياً في هذا الإطار، وفق المركز.

م.أ.م/ ع. ش (أ ف ب)