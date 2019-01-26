 تقرير إسرائيلي رسمي: الهجمات المعادية للسامية ازدادت عالميا | أخبار | DW | 27.01.2019

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أخبار

تقرير إسرائيلي رسمي: الهجمات المعادية للسامية ازدادت عالميا

استنكر وزير الشتات الإسرائيلي نفتالي بينيت ازدياد الهجمات المعادية للسامية في العالم، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "صحوةٍ" لمواجهة معاداة السامية التي تعرف الجرائم المعادية لها تزيدا بارزا في فرنسا وبريطانيا.

Veranstaltung Berlin trägt Kippa (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

قال وزير الشتات الإسرائيلي نفتالي بينيت إن على إسرائيل "مساعدة ملايين اليهود في الشتات الذين يواجهون أكثر فأكثر الجرائم المعادية للسامية". وقدم بينيت تقرير وزارته السنوي حول معاداة السامية اليوم الأحد (27 يناير/كانون الثاني 2019) أمام مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لضحايا المحرقة. وبيّن التقرير تزايداً بارزاً في الجرائم المعادية للسامية في فرنسا، مع تسجيل رقم قياسي في بريطانيا.

وأشار التقرير إلى مقتل 13 يهودياً في 2018 في ثلاثة اعتداءات معادية للسامية في الأرجنتين، وهو رقم قياسي لم يسجل في هذا البلد منذ التسعينات. وبالإضافة إلى إطلاق النار على كنيس في بترسبورغ في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر والذي خلف 11 قتيلا، أشار التقرير إلى مقتل ميراي نول، اليهودية الثمانينية في باريس في آذار/مارس، واغتيال طالب يهودي في كاليفورنيا على يد أحد النازيين الجدد.

وبينما اعترفت محكمة باريس بالطابع المعادي للسامية لقتل ميراي نول، تراجع أحد المشتبه بهم عن اعترافاته، مثيراً الشكوك بشأن دافع الجريمة. ويركز التقرير الإسرائيلي على العدد المتزايد للأفعال المعادية للسامية التي نسبت إلى النازيين الجدد والعنصريين البيض. من جهة أخرى يستنكر التقرير الهجمات المعادية للسامية في الشارع وعلى الانترنت، والتي تحمل "طابعاً معادياً للسامية" بنسبة 70%، خصوصاً بعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس في عام 2018، وبدء الفلسطينيين للتظاهرات على طول الحدود بين غزة واسرائيل.

مختارات

وشهدت فرنسا ارتفاعاً بنسبة 69% للأفعال المعادية للسامية في عام 2018، فيما سجلت بريطانيا رقماً قياسياً وفق التقرير. وخلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، قال الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين إن معاداة السامية في فرنسا "أمر غير معقول"، فيما أكد ماكرون "عزمه" على "مواصلة النضال" ضد معاداة السامية.

وقال بينيت في بيان صادر عن مكتبه "مع احتفال العالم باليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، أدعو الحكومات (...) إلى التحرك: اقضوا على معاداة السامية في مجتمعاتكم، واعتمدوا إجراءات حازمة ضدّ كره اليهود".

وفي سياق آخر، رحب مركز سيمون فيزنتال في القدس بمواصلة الاجراءات القانونية ضد نازيين سابقين. ومنذ 2001، دين 105 نازيين سابقين بمشاركتهم في الهولوكوست، وتجري أربع محاكمات حالياً في هذا الإطار، وفق المركز.

م.أ.م/ ع. ش (أ ف ب)

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    نبذ للكراهية ومطالبة بالعدالة

    تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    دين المحبة والعدالة

    "ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    احترام ذوي المعتقدات الأخرى

    "الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "ننتمي إلى المجتمع الألماني"

    وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    تنديد بالتطرف

    وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    اعتداءات..منها حرق للمساجد

    منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "لحظة تُحرِّك المشاعر"

    "لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حضور سياسي وديني

    جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حرية دينية في ألمانيا

    "أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

عند 2000 مسجد بألمانيا تجمعت حشود المسلمين بعد صلاة الجمعة تحت شعار "الوقوف ضد الكراهية والظلم"، منددين بالعنف الممارس باسم الإسلام بالشرق الأوسط ومحتجين على الاعتداء على المساجد والكنُس في ألمانيا. DW رافقتهم في برلين. (19.09.2014)  

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