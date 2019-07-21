تقرير: إزالة آخر عقبة لبدء تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

أفادت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، توقيع اتفاق بين شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية وشركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا" المملوكة للحكومة الإسرائيلية، قصد تصدير الغاز إلى مصر.
قالت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، إنهما وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حسبما ما نقلته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد اليوم الأحد (الثامن من سبتمبر/ أيلول).
وكانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي بقيمة 15 مليار دولار.
وسيجري توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية. لكن يجب أن يمر الغاز أولا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها الدولة.
وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يُكشف عنه يرتبط بكمية الغاز الموردة وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.
وقعت شركتا ديليك دريلينغ الإسرائيلية ونوبل إنرجي التي مقرها تكساس - وهما شريكان في حقلي غاز إسرائيليين كبيرين - اتفاقا مع عميل في مصر لبيع 64 مليار متر مكعب من الغاز، وقد اشترتا حصة في شركة غاز شرق المتوسط لتسهيل ذلك.
ومن بين المساهمين الآخرين في غاز شرق المتوسط شركة بي.تي.تي التايلاندية للطاقة والهيئة المصرية العامة للبترول.
و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)
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