تقرير: إحباط محاولة اغتيال روسية لرئيس شركة تسليح ألمانية

كشف تقرير للاستخبارات الأمريكية أن روسيا خططت لاغتيال رئيس شركة تصنيع الأسلحة الألمانية المعروفة راينميتال. وكانت الخطة التي تم الكشف عنها جزءا من سلسلة اغتيالات مخطط لها ضد مدراء شركات الأسلحة في أوروبا.

أفاد تقرير لمحطة "سي إن إن" بأن الاستخبارات الأمريكية كشفت في بداية العام خططا أعدتها الحكومة الروسية لاغتيال أرمين بابيرغر، رئيس مجلس إدارة شركة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة. وبحسب التقرير، تم إبلاغ الجانب الألماني بهذه الخطط حيث تم توفير الحماية لبابيرغر، الذي يترأس أكبر شركة أسلحة ألمانية.

واستند تقرير الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى خمسة مسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على علم بالوضع.

من جانبه، أكد مسؤول حكومي ألماني للمحطة أن الجانب الألماني تلقى تحذيرات بهذا الخصوص من الولايات المتحدة. ووفقا لتقرير المحطة، كانت الخطة التي تم الكشف عنها جزءا من سلسلة اغتيالات مخطط لها ضد قادة شركات الأسلحة في جميع أنحاء أوروبا التي تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. غير أن شركة راينميتال الألمانية رفضت التعليق على ما أوردته "سي إن إن" في تقريرها.

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حماية شخصية

وبات الرئيس التنفيذي للشركة بابيرغر يتمتع رسميا بالحماية الشخصية منذ عدة أشهر ويخضع للحراسة على مدار الساعة، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية. ووفقا لهذا، فإن سيارة دورية بها العديد من ضباط الشرطة المسلحين بشكل واضح ببنادق رشاشة كانت متوقفة أمام مقر راينميتال في دوسلدورف كل يوم تقريبا منذ أشهر.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش قمة الناتو في واشنطن، حول تقرير شبكة سي إن إن إنه أكد "الحرب العدوانية الهجينة" التي تشنها روسيا. وأضافت: "وهذا يؤكد مرة أخرى أنه يجب علينا معا كأوروبيين أن نحمي أنفسنا بأفضل ما نستطيع وألا نكون ساذجين".

ورد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا يمكننا التعليق على تقرير سي إن إن. في الأساس، تأخذ الحكومة الألمانية التهديدات التي يشكلها النظام الروسي على محمل الجد. إن سلطاتنا الأمنية يقظة للغاية وتتصرف وفقا لذلك، بالتعاون الوثيق مع شركائنا الدوليين".

وشدد المتحدث باسم الوزارة أيضا على أن الحكومة الألمانية "لن تسمح لنفسها بالترهيب من التهديدات الروسية". وستواصل الحكومة "بذل كل ما في وسعها لمنع التهديدات المحتملة في ألمانيا".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)