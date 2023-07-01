تقرير أميركي ينتقد إدارة الأزمة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان

خلُص تقرير رسمي أميركي إلى أنّ المسؤولين عن عمليّات الإجلاء الجماعيّة من أفغانستان في صيف 2021 واجهوا عراقيل بسبب عدم وجود إدارة مركزيّة للأزمة والغموض الذي اعترى مسألة اتّخاذ القرار والرسائل العلنيّة المُلتبسة التي صدرت عن واشنطن آنذاك.
وانتهى العمل على هذا التقرير الداخلي لوزارة الخارجيّة الأميركيّة قبل أكثر من عام، لكنّه نُشر الجمعة عشيّة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة بمناسبة العيد الوطني في الرابع من تمّوز/يوليو.
إصلاحات مطلوبة
ودعا التقرير إلى إجراء إصلاحات تشمل تعيين مسؤول واحد فقط في أيّ أزمة مستقبليّة، وفصل التخطيط للإجراءات الطارئة عن الاعتبارات السياسيّة.
وكان وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن أمر بإجراء هذه المراجعة بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول الدولي في آب/أغسطس 2021 عندما نظّم الجيش الأميركي عمليّة إجلاء واسعة إثر عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشاد التقرير بنجاح هذا الجسر الجوّي الذي أتاح إجلاء 125 ألف شخص بينهم 6 آلاف أميركي. لكنّه أشار إلى أنّ عمليّة الإجلاء واجهت "تحدّيات كبرى" مرتبطة بواقع أنّ كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن "لم يتّخذوا قرارات واضحة" منذ البداية لناحية إجلاء الأفغان المعرّضين للخطر.
وأضاف التقرير أنّ "التغييرات المستمرّة في التوجيهات، والرسالة التي بُعِثت من واشنطن (...) زادت الارتباك". وذكر التقرير أنّ إدارة بايدن ورثت تأخيراً في ملفّات طلبات التأشيرات التي تراكمت خلال إدارة دونالد ترامب.
تباين كبير بين إدارتي ترامب وبايدن
وتُظهر هذه الوثيقة التي تستند إلى أكثر من 150 مقابلة مع مسؤولين سابقين وحاليّين، تبايناً كبيراً في النهج بين الإدارتَين، يتمثّل في "نقص نسبيّ" في الاستعدادات من جانب الأجهزة الحكوميّة في ظل الإدارة الجمهوريّة وإجراءات "شديدة" في ظلّ الإدارة الديموقراطيّة التي فوجئت بسرعة الأحداث.
وكانت الاستخبارات الأميركيّة تعتقد أنّ الحكومة الأفغانيّة الموالية للغرب قادرة على الاحتفاظ بالسيطرة على كابول "أسابيع أو حتّى أشهراً".
وأوضح التقرير أنّ "الأمر الذي أعاق إلى حدٍّ ما الاستعداد للأزمة وتخطيط" الاستجابة لها تمثّل في "الخشية من إرسال إشارة خاطئة، خصوصاً رسالة قد توحي بأنّ الولايات المتحدة لم تعُد تثق في الحكومة الأفغانيّة" وبالتالي تسريع سقوطها.
واقترح التقرير أن توضَع برامج للإجلاء بشكل روتيني، في حين تحدّثت تقارير صحافيّة في الآونة الأخيرة عن استعدادات أميركيّة في حال اندلاع أزمة في تايوان.
في مذكّرة وجّهها إلى موظّفي وزارة الخارجيّة الجمعة، أشاد بلينكن بصفات "الشجاعة والبراعة والتفاني" الاستثنائيّة لدى الموظّفين الأميركيّين في أفغانستان، واعدا باتّباع توصيات التقرير. وقال إنّ "الدروس المستفادة (بعد الانسحاب) ساعدتنا بالفعل في استجاباتنا في أوكرانيا والسودان وأماكن أخرى".
من جهته كشف مسؤول أميركي كبير تحدّث شريطة عدم كشف اسمه، أنّ أجزاء من التقرير بقيت سرّية لأسباب أمنيّة. وأشار إلى أنّ وزارة الخارجيّة اتّبعت بالفعل توصيات واردة في التقرير، ولا سيّما من خلال تحديد أشخاص قد يُكلّفون الاستجابة لأزمات مستقبليّة.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
خطر على النساء والأطفال
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
فرار الرئيس غني
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
الرئيس السابق كرزاي يدعو للسلام
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
جلاء الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون
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في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"
احتجاجات في الولايات المتحدة
خرج متظاهرون في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة للاحتجاج أمام البيت الأبيض مطالبين باستعادة السلام في أفغانستان. وقال الأدميرال مايك مولين: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "قللوا من شأن تأثير ما تقوم به الحكومة (الأفغانية) الفاسدة".