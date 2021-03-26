 تقرير أممي يشير إلى مسؤولية الحوثيين في هجوم دموي على مطار عدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.03.2021

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تقرير أممي يشير إلى مسؤولية الحوثيين في هجوم دموي على مطار عدن

كشف تقرير أممي عن مؤشرات على مسؤولية الحوثيين في الهجوم الدموي الذي استهدف مطار عدن اليمني في 30 كانون الأول/ديسمبر الفائت. التقرير قُدّم مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي.

الهجوم على مطار عدن أوقع 20 قتيلا في صفوف المدنيين بينهم وكيلة وزارة الاشغال العامة 

الهجوم على مطار عدن أوقع 20 قتيلا في صفوف المدنيين بينهم وكيلة وزارة الاشغال العامة 

أفاد تقرير قدّم إلى مجلس الأمن الدولي مؤخرا أن الهجوم الدموي الذي استهدف مطار عدن اليمني في 30 كانون الأول/ديسمبر الفائت نفّذ بصواريخ بالستية مماثلة لتلك التي يمتلكها المتمرّدون الحوثيون وأُطلقت من مواقع خاضعة لسيطرتهم.

مختارات

بعد يوم واحد من إعلان السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، قصف الحوثيون مطار أبها بطائرة مسيرة. وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية جماعة الحوثي بشن هجمات عشوائية بالمدفعية والصواريخ على مناطق مأهولة بالسكان.

ست سنوات مضت على الحرب في اليمن، التي شنها التحالف العسكري بقيادة السعودية. والآن تقدم المملكة مبادرة سلام لإنهاء هذه الحرب. فهل يعني هذا نهايتها الفعلية على أرض الواقع؟ وكيف يمكن أن يكون شكل اليمن مستقبلا؟

بين تكتم شبه كامل من قبل حكومة الحوثيين في صنعاء، واعتراف خجول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، تشير الدلائل وارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة الغامضة إلى أن موجه جديدة من كورونا تجتاح اليمن، في ظل نظام صحي شبه منهار.

حذر حوثيو اليمن من شن هجمات "أشد وأقسى" على مواقع في السعودية، وذلك بعد استهدافهم منشآت نفطية وعسكرية سعودية بطائرات مسيرة. وتظاهر الآلاف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في الذكرى السادسة للتدخل العسكري السعودي.

وذكر التقرير الأممي أنه "في 30 كانون الأول/ديسمبر، وقعت ثلاثة انفجارات في مطار عدن الدولي بعد دقائق من هبوط طائرة تقل رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد وأعضاء في حكومة ـ الوحدة ـ التي يرأسها ومسؤولين حكوميين كباراً آخرين".

وهذا التقرير السري لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بالعقوبات المفروضة على اليمن أطلعت وكالة فرانس برس على ملخص منه الثلاثاء (30 مارس/ آذار 2021).

وبعد وقوع الهجوم، أعلن معين سعيد رئيس حكومة الوحدة الجديدة اليمنية أن "المؤشرات الأولية للتحقيقات تشير إلى وقوف ميليشيا الحوثي الارهابية وراء هذا العمل الإجرامي".

وأضاف تقرير خبراء الأمم المتحدة أن "الهجوم أوقع 20 قتيلا في صفوف المدنيين بينهم وكيلة وزارة الاشغال العامة  ياسمين العواضي وأكثر من مائة جريح بينهم مسافرون كانوا مغادرين وموظفون من المطار وصحافيون".

وكانت الحصيلة التي أعلنت آنذاك تشير إلى سقوط 26 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وخلال التحقيق "لاحظت مجموعة الخبراء أن المطار أصيب بثلاثة صواريخ بالستية أرض-أرض دقيقة التوجيه وقصيرة المدى تحمل رؤوساً حربية مجزّأة، ويحتمل أن تكون نسخة طويلة المدى من صاروخ بدر-1 الذي شكّل منذ 2018 جزءاً من ترسانة الحوثيين" كما أضاف التقرير.

وأضاف الخبراء "نظرا إلى مكان القصف، من الواضح أن النية كانت ضرب الطائرة التي كانت تقل مسؤولي الحكومة مثل صالة استقبال كبار الشخصيات حيث كان من المقرر عقد مؤتمر صحافي وقت الهجوم".

قرار اللحظة الأخيرة بإيقاف الطائرة بعيدًا عن الصالة والتأخر غير المخطط له في إنزال الركاب حالا دون وقوع إصابات إضافية

"قرار اللحظة الأخيرة بإيقاف الطائرة بعيدًا عن الصالة والتأخر غير المخطط له في إنزال الركاب حالا دون وقوع إصابات إضافية"

وجاء في ملخص التقرير أن "قرار اللحظة الأخيرة بإيقاف الطائرة بعيدًا عن الصالة والتأخر غير المخطط له في إنزال الركاب حالا دون وقوع إصابات إضافية في صفوف المسؤولين الحكوميين".

 وبعد التحقيق في مواقع الإطلاق المحتملة للصواريخ ودراسة الصور على شبكات التواصل الاجتماعي وإفادات والآثار في مكان القصف وبيانات الأقمار الاصطناعية، خلص الخبراء الذين يواصلون تحقيقاتهم "إلى أن صاروخين على الأقل (أحدهما تحطم بعد وقت قصير من إطلاقه) أطلقا من مطار تعز وأن الصاروخين المتبقيين تم إطلاقهما كما يبدو من مركز تدريب للشرطة في جنوب مدينة ذمار".

ووفقاً للتقرير، فإنّ الصواريخ أطلقت من "منشآت كانت تحت سيطرة القوات الحوثية وقت القصف".

وعدن المدينة الساحلية الجنوبية هي العاصمة المؤقتة لليمن بعد أن انتقلت إليها الحكومة المعترف بها دولياً منذ طردها المتمرّدون الحوثيون من صنعاء في الشمال.

ويدور النزاع في اليمن بين الحكومة والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على قسم كبير من شمال البلاد بما يشمل العاصمة التاريخية صنعاء منذ 2014. وتتلقى القوات الموالية للسلطة دعما منذ 2015 من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وبعد ست سنوات من الاقتتال على السلطة في نزاع حصد أرواح الآلاف، يشهد اليمن انهيارا في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليموغيرها، فيما يعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات حيث تتفشى الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

وأسفر النزاع منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 في المائة من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليونا يعتمدون على المساعدات في إطار أكبر أزمة انسانية على مستوى العالم.

م.س/ ع.ش (أ ف ب)   

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