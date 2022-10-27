تقرير أممي يحذر من استمرار درجات حرارة الأرض

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أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا جديدا حذّر من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى اثنين فاصلة ستة درجة مئوية بحلول نهاية القرن نظرًا إلى التعهّدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة.
يحاول العلماء حاليا الخروج بتكنولوجيا قد تنقذ الأرض من التغير المناخي، ولكن الحل قد يكون في المحيطات والتربة والنباتات. فكيف بإمكانها المساهمة في إنقاذ البيئة؟
الخوف من حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا هيمن على مناقشات مؤتمر ميونيخ للأمن. لكن موضوع حماية المناخ وتأثير تغيراته على أمن الدول كان حاضرا أيضا، حيث كشف خبير كيف ساهمت تغيرات المناخ في اندلاع ثورات "الربيع العربي"!.
خلص تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة إلى أن الكوارث المناخية والأوبئة لها مسببات واحدة، بالرغم من تباعد أماكن حدوثها، ورسم التقرير صورا مأساوية لتبعات هذه الأزمة في حال اهمال معالجتها بشكل جدي وعاجل.
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