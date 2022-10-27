 تقرير أممي يحذر من استمرار درجات حرارة الأرض | DW الأخبار | DW | 28.10.2022

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DW الأخبار

تقرير أممي يحذر من استمرار درجات حرارة الأرض

أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا جديدا حذّر من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى اثنين فاصلة ستة درجة مئوية بحلول نهاية القرن نظرًا إلى التعهّدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة.

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