 تقرير أممي: النساء مستبعدات ″بشكل ممنهج″ من سياسات كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2021

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تقرير أممي: النساء مستبعدات "بشكل ممنهج" من سياسات كورونا

أكد تقرير جديد للأمم المتحدة أن النساء اللواتي يعملن في الخطوط الأمامية للحدّ من انتشار وباء كورونا، هن الأكثر تضرراً من الجائحة والأكثر تحمّلاً لتبعاتها، كما أنهنّ "مستبعدات بشكل ممنهج" من عمليات صنع القرار.

ممرضة برازيلية تعتني بمرضى كورونا في البرازيل

ممرضة برازيلية تعتني بمرضى كورونا في البرازيل

أفاد بيان أممي بأنه على الرغم من أن النساء يشكلن 70 بالمائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، وأنهن أكثر تضررا من جائحة كورونا، فإنه يتم "استبعادهن بشكل منهجي" من عمليات صنع القرار التي تهدف إلى إنهاء الجائحة، بما في ذلك فرق العمل التي تديرها الحكومات حول العالم.

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بعد تعيين وزيرات بمناصب سيادية في الحكومة الليبية الجديدة، تعززت آمال النساء الليبيات بلعب دور أكبر في سياسة بلادهن. فهل تنجح المرأة الليبية في "عقلنة" السياسة وتخفيف حدة الصراعات، وتغيير نظرة المجتمع الدولي نحو ليبيا؟

انسحبت تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة من العنف، على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد في تركيا. ولايوجد حتى الآن سبب معلن لهذا الانسحاب.

أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معارضتها لفرض "حظر تام" على تصدير لقاحات كورونا إلى خارج الاتحاد الأوروبي، فيما كشفت بيانات أنه تم إعطاء 10.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في ألمانيا حتى الآن.

خلال "بودكاست" تقدمه "إذاعة شمال ألمانيا" (NDR)، أوضحت عالمة الفيروسات الألمانية زاندرا تسيزيك الأسباب التي تجعل إصابة الرجال بفيروس كورونا تأخذ مسارا أكثر خطورة، مقارنة بالنساء.

هذا ما أفاد به بيان مشترك صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتزامن مع إطلاق تقرير جديد نشرته الوكالتان الأمميتان بالاشتراك مع مختبر أبحاث عدم المساواة بين الجنسين في جامعة بيتسبورغ.

ويشير التقرير الجديد، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، إلى أن النساء عانين أسوأ آثار فيروس كورونا، ليس فقط على الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، ولكن أيضا من خلال فقدان الوظائف مع انكماش الاقتصاد غير الرسمي، والارتفاع المقلق في العنف المنزلي؛ وعبء الرعاية غير مدفوعة الأجر الذي يهدد بدفع 47 مليون امرأة إضافية نحو الفقر المدقع.

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فيديو: تحذيرات من وضع وباء كورونا في البرازيل

وتكشف البيانات أنه من بين 225 فرقة عمل للتصدي لكورونا تم تشكيلها وتشغيلها في 137 دولة، 24 بالمائة فقط من أعضائها من النساء. وفي هذا السياق قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر: "لقد كانت النساء في الخطوط الأمامية للاستجابة لكورونا. ومع ذلك، فقد تم استبعادهن بشكل منهجي من عمليات صنع القرار حول كيفية معالجة آثار الجائحة".

ولفتت الوكالتان الأمميتان إنه من أجل الاستجابة الفعّالة لفيروس كورونا، يجب أن تتضمن السياسات والبرامج "منظور النوع الاجتماعي". وأشارتا إلى أنه بدون وجود المرأة في مناصب صنع القرار، فمن المرجح أن تتجاهل الإجراءات الحكومية احتياجات المرأة ويمكن أن تزيد من تفاقم الانتعاش غير المتكافئ الذي يهدد بالفعل بعكس عقود من التقدم في المساواة بين الجنسين.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ب د) 

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