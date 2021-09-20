تقرير أممي: ألمانيا تتراجع في مؤشر الابتكار العالمي!

تراجع ترتيب ألمانيا في المقارنة الدولية التي تعدها منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية في الابتكارات. وأفادت البيانات الصادرة عن المنظمة اليوم الاثنين (20 أيلول/ سبتمبر 2021) بأن ألمانيا تراجعت في مجال المشاركة الرقمية للسكان من المركز 23 في العام الماضي إلى المركز 57، وتراجعت في مجال العروض الرقمية المقدمة من الإدارة العامة من المركز 17 إلى المركز 59.

من جانبها، قالت مديرة المكتب الألماني لبراءات الاختراع كورنيلا رودلوف - شيفر في ميونيخ اليوم الاثنين إن " التحول الرقمي والوعي بضرورة تقدمه ليسا واضحين بعد في مجتمعنا بنفس القدر كما هو الحال في أنحاء أخرى في العالم"، وأضافت أن " زيادة الديناميكية بعض الشيء ستفيد مشهد الابتكارات لدينا".

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ورأت رودلوف - شيفر أن احتلال ألمانيا موقعا رائدا في مجال تسجيل براءات الاختراع على مستوى العالم يظهر قوة الابتكار للشركات الألمانية، مشيرة إلى أن الدراسة تثبت الجهود البارزة للشركات في البحث والتطوير وتابعت أن ألمانيا بإمكانها أن تحسن مركزها في هذا المجال. وقالت إن ألمانيا تراجعت في هذا المجال من المركز التاسع إلى المركز العاشر بسبب ضعف الأداء في البنية التحتية.

يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لقوة الابتكار تعد مؤشرها للابتكار العالمي بناء على دراسة 132 اقتصادا، وحافظت سويسرا على صدارة المؤشر كما كان الحال في الأعوام الماضية، وتلتها الولايات المتحدة ثم بريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا وفنلندا وسنغافورة والدنمارك. وأظهر المؤشر تقدم الصين في الترتيب حيث صعدت من المركز 14 إلى المركز 12.

ع.خ/ أ.ح (د ب ا )