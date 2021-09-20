تقرير أممي: ألمانيا تتراجع في مؤشر الابتكار العالمي!

تراجع ترتيب ألمانيا في المقارنة الدولية التي تعدها منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية في الابتكارات. وأفادت البيانات الصادرة عن المنظمة اليوم الاثنين (20 أيلول/ سبتمبر 2021) بأن ألمانيا تراجعت في مجال المشاركة الرقمية للسكان من المركز 23 في العام الماضي إلى المركز 57، وتراجعت في مجال العروض الرقمية المقدمة من الإدارة العامة من المركز 17 إلى المركز 59.
من جانبها، قالت مديرة المكتب الألماني لبراءات الاختراع كورنيلا رودلوف - شيفر في ميونيخ اليوم الاثنين إن " التحول الرقمي والوعي بضرورة تقدمه ليسا واضحين بعد في مجتمعنا بنفس القدر كما هو الحال في أنحاء أخرى في العالم"، وأضافت أن " زيادة الديناميكية بعض الشيء ستفيد مشهد الابتكارات لدينا".
ورأت رودلوف - شيفر أن احتلال ألمانيا موقعا رائدا في مجال تسجيل براءات الاختراع على مستوى العالم يظهر قوة الابتكار للشركات الألمانية، مشيرة إلى أن الدراسة تثبت الجهود البارزة للشركات في البحث والتطوير وتابعت أن ألمانيا بإمكانها أن تحسن مركزها في هذا المجال. وقالت إن ألمانيا تراجعت في هذا المجال من المركز التاسع إلى المركز العاشر بسبب ضعف الأداء في البنية التحتية.
يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لقوة الابتكار تعد مؤشرها للابتكار العالمي بناء على دراسة 132 اقتصادا، وحافظت سويسرا على صدارة المؤشر كما كان الحال في الأعوام الماضية، وتلتها الولايات المتحدة ثم بريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا وفنلندا وسنغافورة والدنمارك. وأظهر المؤشر تقدم الصين في الترتيب حيث صعدت من المركز 14 إلى المركز 12.
ع.خ/ أ.ح (د ب ا )
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
تجنب العوائق في المجال الجوي
يحتوي المجال الجوي على الكثير من العوائق لحركة الطائرات والمروحيات، مثل ناطحات السحاب وأبراج الطاقة الكهربائية وطواحين الهواء العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية. شركة "لوفتهانزا" الألمانية طورت برنامجاً يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها الطيار لتجنب العوائق في المجال الجوي. البرنامج مفيد جداً لطياري المروحيات الذين يحلقون في بعض الأحيان فوق المدن وعلى ارتفاعات منخفضة.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
نظام آلي يراقب عمل الطيار
تعمل المجسات في الطائرات الحديثة على قياس جميع أجزاء الطائرة وتحذير الطيار في حالة وجود خطأ ما. نجح المركز الألماني لبحوث الفضاء في تصميم جهاز آلي يراقب حركات الطيار ونظراته، لمعرفة ما إذا كان الطيار في كامل وعيه أو ما إذا كان يعاني من أزمة صحية تمنعه من القيام بعمله.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
نظام آلي يراقب السائق
طورت شركة فولكسفاغن نظاماً مشابهاً للمراقب الآلي في الطائرة، ولكنه خاص بالسيارات. يحمل البرنامج اسم "إيميرنجسي أسيست" ويراقب نشاطات السائق ويمكنه التدخل في حالة الطوارئ عن طريق تقليل السرعة مثلاً أو تعديل مسار السيارة أو تشغيل المكابح. كما يمكن للنظام الآلي منع وقوع حوادث بسبب نوم السائق مثلاً.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
الاتصال بالطوارئ أوتوماتيكياً
أما نظام "إي كول" فيمكنه في حالة حدوث حادث دراجة نارية أو في حالة سرقة الدراجة، أن يتصل بصورة أوتوماتيكية بخدمة الطوارئ.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
نظام طوارئ في وسائل النقل العامة
يشعر بعض الناس بعدم الأمان عند السفر والتنقل بالحافلات والقطارات في الليل، خاصة بسبب احتمال وقوع جرائم أو حالات طوارئ طبية. لذلك طورت شركات تصنيع عربات النقل والمواصلات وجامعات ومؤسسات بحثية نظام طوارئ اسمه "إن رياكت" يسهل طلب المساعدة والاتصال بالطوارئ في حالة وقوع جريمة أو حالة صحية حرجة.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
التحذير من القيادة في الاتجاه الخاطئ
أصبحت مشكلة القيادة في الاتجاه الخاطئ تتكرر باستمرار في ألمانيا، وخاصة على الطرق السريعة، وغالباً ما ينتبه السائق لذلك في وقت متأخر جداً. مخترعون شباب ألمان من جامعة زارلاند طوروا جهازاً صغيراً يوضع في مخارج الطرق السريعة يمكنه التعرف على السيارات المتجهة بصورة خاطئة ومن ثم الاتصال بالطوارئ وتحذير السيارات الأخرى في الطريق.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
رادار للحيوانات الشاردة
تصطدم سيارة بحيوان بري شارد كل دقيقتين في ألمانيا. يعمل برنامج "فويدي" على تنبيه سائقي السيارات عندما تسير السيارة في منطقة تكثر فيها حيوانات برية. يظهر التحذير في هاتف السائق أو في جهازه الملاحي. ويتضمن البرنامج أيضاً معلومات عن الحوادث السابقة مع الحيوانات البرية الشاردة وعن الطقس.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
نظام ملاحة يقلل الزحام
غالباً ما تخفق أجهزة الملاحة عندما تعطي طريقا بديلاً للسائق لتجنب الزحام مثلاً، ويكون الطريق الجديد مزدحماً بصورة أكبر من سابقه، وذلك كون أغلب سائقي السيارات يستخدمون أجهزة ملاحة متشابهة ويتبعون نفس الطريق الجديد. شركة ألمانية وجدت الحل وصنعت نظاماً يرسل السائقين إلى طرق بديلة مختلفة لتجنب حصول ازدحامات جديدة.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
برنامج تعلم طرق السلامة في الشوارع
معهد "فراونهوفر" الألماني الرائد طور نظام "فابس" للتلاميذ لتعلم وسائل السلامة في الشوارع. يوثق البرنامج الحوادث التي تحصل في المنطقة التي توجد فيها المدرسة، ويمكن للتلاميذ الاستفادة من المعلومات لغرض توضيح أسباب الحوادث.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
برنامج ذكي لتصميم الطرق
أما برنامج "هاي تول" فصمم للساسة والمهتمين بمجال النقل والمواصلات لتسهيل اتخاذ القرارات. يقدم البرنامج التحليلي فرصة التعرف على التأثيرات التي قد تجري على الطرق والمواصلات قبل عقود من حدوثها. ويحتوي البرنامج على 200 "متغير" يمكن التحكم بها في البرنامج. والبرنامج مجاني ويمكن للجميع استعماله. الكاتب: فابيان شميدت/ زمن البدري