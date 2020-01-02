 تقرير: أمريكيان ساعدا غصن على الهرب إلى لبنان | أخبار | DW | 07.01.2020

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أخبار

تقرير: أمريكيان ساعدا غصن على الهرب إلى لبنان

تفاصيل جديدة تتكشف بخصوص طريقة هرب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان اليابانية، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان. ومذكرة اعتقال في حق زوجته كارول غصن.

Japan Tokyo - ehemaliger Nissan Motor Vorsitzender Carlos Ghosn verlässt das Tokyo Detention House (Reuters/I. Kato)

رجل الأعمال كارلوس غصن.

مع بزوغ كل يوم جديد تظهر تفاصيل إضافية بشأن هرب الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان.

مختارات

بقيت لسنوات طويلة بعيدة عن الأضواء بعد أن غادرت أضواء عرض الأزياء في نيويورك لتقف إلى جانب رجل الأعمال كارلوس غصن. دعمته بقوتها على التحمل وكتم اسراره. فمن هي كارول غصن؟ (03.01.2020)

خطوة مدهشة أثارت تساؤلات وتكهنات كثيرة حول كيفية إفلات كارلوس غصن من السلطات اليابانية لاسيما بعد أن سلم جوازات سفره بموجب شروط الكفالة. فكيف استطاع أحد أبرز رجال الأعمال في العالم مغادرة اليابان والوصول إلى لبنان؟ (01.01.2020)

تنكشف تباعاً أسرار هروب كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز، فقد أعلنت شركة إم.إن.جي التركية للطيران اعتراف أحد موظفيها بتزوير السجلات فيما نفى غصن وجود أي دور لزوجته أو أسرته في هروبه من اليابان. (03.01.2020)

فقد نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي) عن مصادر تحقيقية لم تكشف عنها أن غصن، الذي يواجه محاكمة في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، غادر منزله في طوكيو بمفرده بعد ظهر يوم 29 كانون أول/ديسمبر وسار لمسافة 800 متر إلى فندق حيث التقى بأمريكيين اثنين، يبدو أنهما ساعداه على الخروج من الأراضي اليابانية، وفق ذات التقرير.

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لبنان يستلم مذكرة من الإنتربول بحق غصن

وأضافت الهيئة أن الأمريكيين كانا قد وصلا إلى مطار كانساي الدولي في أوساكا في الصباح على متن طائرة خاصة قادمة من دبي، ونزلا في فندق قريب وكان معهما صندوق كبير ثم استقلا بعد ذلك قطارا فائق السرعة من محطة شين أوساكا إلى محطة شيناجاوا في طوكيو.

وأوضحت أن غصن والأمريكيين استقلوا قطارا مزدحما فائق السرعة من شيناجاوا ووصلوا إلى الفندق الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. وبعد ساعتين، غادر الشخصان الفندق ومعهما صندوقين كبيرين بينما لم تتم مشاهدة غصن.

ولم يخضع الصندوقان الكبيران، اللذان تم إعلان أنهما يتعلقان بأدوات موسيقية، للفحص بأشعة إكس. كما لم يفتح مسؤولو الجمارك الصندوقين. وأقلعت الطائرة المتجهة إلى تركيا على الساعة الحادية عشرة مساء، حسب وسائل إعلام محلية.

وتعتقد السلطات اليابانية أن غصن كان مختبئا داخل أحد الصندوقين.

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غصن ينفي التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة

وكان قد تم القبض على غصن في اليابان في تشرين ثان/نوفمبر 2018 لاتهامه في جرائم مالية، وجرى الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته التي كان من المقرر أن تبدء هذا العام.

في غضون ذلك، أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق كارول غصن بشبهة "تقديم شهادة زائفة" خلال التحقيق حول زوجها كارول غصن، وفق ما أعلنت وكالتا الأنباء اليابانيتان كيودو وجيجي برس اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد إصدار جهاز الأنتربول مذكرة توقيف بحق المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو نيسان كارلوس مطلع كانون الثاني/يناير بعد أيام على فراره إلى لبنان من اليابان. بينما أكد مسؤول رفيع في وزارة العدل اليابانية أن بلاده سوف تعمل كل ما بوسعها لاستعادة رجل الأعمال الذي يحمل إلى جانب الجنسية اللبنانية، الفرنسية والبرازيلية.

وأقر المسؤول الياباني أن فرص ترحيل غصن من لبنان ضئيلة للغاية، في ظل عدم وجود أي اتفاقات ثنائية مبرمة بين بيروت وطوكيو لتبادل الموقفين.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

 

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