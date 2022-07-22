تقرير: ألمانيا تصرح ببيع 100 مدفع هاوتزر جديد لأوكرانيا

قال متحدث باسم شركة كراوس-مافاي فيغمان الألمانية للأسلحة اليوم الأربعاء (27 تموز/يوليو 2022) إن وزارة الاقتصاد الألمانية أصدرت في الثالث عشر من الشهر الجاري تصريحا للشركة الواقعة في ميونخ بإنتاج مدافع هاوتزر 2000.

وأضاف المتحدث أن التصدير لأوكرانيا أصبح بذلك مصرحا به ولفت إلى أن الشركة ستبرم التعاقد مع أوكرانيا الآن. وأبدى المتحدث استعداد الشركة للبدء في الإنتاج قبل إبرام التعاقد لعدم إضاعة الوقت.

يذكر أن جيوش ثماني دول لديها أكثر من 360 قطعة من هذه المدافع.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية ذكرت أن الحكومة الألمانية صرحت ببيع 100 مدفع هاوتزر جديد إلى أوكرانيا. وقالت المجلة اليوم إن وزارة الاقتصاد المختصة أصدرت تصريحا بالتصنيع لشركة كراوس-مافاي فيجمان للأسلحة.

وفي تصريحات للمجلة، قال متحدث باسم الشركة إن ميزانية قطع المدفعية طراز هاوتزر 2000 تبلغ 1,7 مليار يورو، وأوضح المتحدث أن شركته قدمت طلبا للوزارة بهذا الخصوص في الحادي عشر من تموز/يوليو الجاري وحصلت على تصريح بالإنتاج بعد يومين من تقديم الطلب.

ورفضت وزارة الاقتصاد التعليق على تقرير المجلة.

وحسب المجلة، كانت أوكرانيا تقدمت لدى شركة كراوس-مافاي فيغمان في نيسان/أبريل الماضي باستفسار حول ما إذا كان من الممكن لها أن تشتري منها مدافع الهاوتزر بشكل مباشر.

ولا يزال من غير الواضح بعد متى ستورد الشركة المدافع. وذكرت المجلة أن من المتوقع أن يستغرق الإنتاج عدة سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قدمت إلى أوكرانيا حتى الآن عشرة مدافع هاوتزر من مخزونات الجيش الألماني.

ويعد هذا المدفع أحدث قطعة مدفعية في الجيش الألماني ويبلغ مداه 40 كيلومترا.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت قد أعلنت أمس أن بلادها سلمت لأوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2" .

خ.س/أ.ح (د ب أ)