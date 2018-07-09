 تقرير: ألمانيا تخشى خسارة استضافة يورو 2024 لصالح تركيا | عالم الرياضة | DW | 20.07.2018

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عالم الرياضة

تقرير: ألمانيا تخشى خسارة استضافة يورو 2024 لصالح تركيا

ذكرت صحيفة "بيلد" الشعبية أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يخشى أن تخسر ألمانيا شرف استضافة بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم ـ يورو 2024ـ وذلك لصالح تركيا ولأسباب عديدة. فهل هذه المخاوف مبررة؟

Mainz Fußball-Nationalmannschaft Grindel und Jogi Löw bei PK WM-Qualifikation Deutschland - Aserbaidschan (picture-alliance/dpa/T. Frey)

وحسب صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، فإن قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم ينتابه قلق متزايد بأن يكون قرار استضافة البطولة القارية لصالح تركيا، وليس كما يأمل الاتحاد لصالحه. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر رياضية مسؤولة في الاتحاد الألماني إن موظفي الاتحاد العاملين في الخارج يشعرون بحساسية الأمر ويتعاملون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل ملائم.

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وتابعت الصحيفة في تقرير إضافي موسع على موقع "سبورت. دي اي" أنه تم الإيعاز لنخبة من الحكام المشاركين في دورة تأهيلية متخصصة في غراسوا ببافاريا بجنوب ألمانيا بعدم التطرق إلى هذا الموضوع في لقاءاتهم  مع ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذين سيشاركون في الدورة التدريبية، وذلك تجنبا لأي تهديد محتمل لحظوظ ألمانيا في استضافة الحدث الكروي الأوروبي.

يشار إلى أن قرار منح شرف استضافة البطولة الأوروبية بعد ست سنوات ستتخذه اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة الدم والتي تتألف من 18 عضوا. وحسب صحيفة "بيلد"، فإن عدد مؤيدي منح حق الاستضافة لتركيا قد زاد في الآونة الأخيرة. واستنادا إلى معلومات الصحيفة، فإن نائب رئيس الاتحاد الأوروبي مايكل فان براغ قد حسم أمره وسيصوت لصالح تركيا.

ويقال إن علاقة المسؤول الهولندي مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل سيئة للغاية. وحسب التقرير، فإن تصرفات بعض المسؤولين الرياضين الألمان في مونديال روسيا قد زادت الطين بلة، ما قد يكلف الكثير من تعاطف المسؤولين الأوروبيين مع ملف تشرح ألمانيا. لكنه لم تقدم معلومات إضافية عن ماهية هذه التصرفات.

ح.ع.ح/أ.ح 

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