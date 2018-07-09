تقرير: ألمانيا تخشى خسارة استضافة يورو 2024 لصالح تركيا

وحسب صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، فإن قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم ينتابه قلق متزايد بأن يكون قرار استضافة البطولة القارية لصالح تركيا، وليس كما يأمل الاتحاد لصالحه. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر رياضية مسؤولة في الاتحاد الألماني إن موظفي الاتحاد العاملين في الخارج يشعرون بحساسية الأمر ويتعاملون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل ملائم.
وتابعت الصحيفة في تقرير إضافي موسع على موقع "سبورت. دي اي" أنه تم الإيعاز لنخبة من الحكام المشاركين في دورة تأهيلية متخصصة في غراسوا ببافاريا بجنوب ألمانيا بعدم التطرق إلى هذا الموضوع في لقاءاتهم مع ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذين سيشاركون في الدورة التدريبية، وذلك تجنبا لأي تهديد محتمل لحظوظ ألمانيا في استضافة الحدث الكروي الأوروبي.
يشار إلى أن قرار منح شرف استضافة البطولة الأوروبية بعد ست سنوات ستتخذه اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة الدم والتي تتألف من 18 عضوا. وحسب صحيفة "بيلد"، فإن عدد مؤيدي منح حق الاستضافة لتركيا قد زاد في الآونة الأخيرة. واستنادا إلى معلومات الصحيفة، فإن نائب رئيس الاتحاد الأوروبي مايكل فان براغ قد حسم أمره وسيصوت لصالح تركيا.
ويقال إن علاقة المسؤول الهولندي مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل سيئة للغاية. وحسب التقرير، فإن تصرفات بعض المسؤولين الرياضين الألمان في مونديال روسيا قد زادت الطين بلة، ما قد يكلف الكثير من تعاطف المسؤولين الأوروبيين مع ملف تشرح ألمانيا. لكنه لم تقدم معلومات إضافية عن ماهية هذه التصرفات.
ح.ع.ح/أ.ح
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي
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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق