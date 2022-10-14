تقرير: "أكبر صفقة في التاريخ" تُبقي مبابي في صفوف سان جرمان

زعمت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في عددها الصادر (الإثنين 24 أكتوبر/ تشرين الثاني 2024) أن نجم المنتخب بطل مونديال 2018 كيليان مبابي وافق على البقاء مع باريس سان جرمان عوضاً عن الانتقال الى ريال مدريد الإسباني بعدما حصل على عقد "غير مسبوق" في تاريخ كرة القدم مدته ثلاثة أعوام مقابل 630 مليون يورو. وأفادت الصحيفة أن "المفاوضات بين باريس سان جرمان وجماعة مبابي أسفرت عن عقد غير مسبوق. عقد القرن... أكبر عقد تم توقيعه في تاريخ الرياضة".
ووقّع مبابي في أيار/ مايو عقداً جديداً مع سان جرمان لمدة عامين حتى حزيران/يونيو 2024، مع خيار تمديده لعام إضافي مرتبط برغبة اللاعب البالغ 23 عاماً وفق ما كشفت "لو باريزيان" نقلاً عن "مصادر متطابقة مقربة من الملف".
وفي التفاصيل، تم تحديد راتب مبابي بـ72 مليون يورو قبل الضرائب عن كل عام من العقد، أو 6 ملايين يورو شهرياً (2.7 مليوناً بعد اقتطاع الضرائب). يضاف الى ذلك مكافأة توقيع يبلغ مجموعها 180 مليون يورو وموزعة دفعاتها على ثلاثة أقساط بحسب الصحيفة.
كما تحدثت الصحيفة عن مكافأة "ولاء" ترتفع قيمتها الإجمالية قبل الضرائب من 70 مليون يورو لأول عام من العقد الى 80 مليون يورو للعام الثاني، والى 90 مليوناً في حال قرر مبابي تفعيل خيار البقاء مع نادي العاصمة لعام ثالث.
وحاولت وكالة فرانس برس التواصل مع محيط مبابي للوقوف على صحة هذه المعلومات، إلا أن أحداً لم يكن متاحاً لتأكيدها أو نفيها. وبالمجمل، في حال قرر مبابي البقاء مع سان جرمان حتى عام 2025، فسينال مبلغ 630 مليون يورو قبل الضرائب، أو 282 مليوناً بعد اقتطاع الضرائب، وهو مبلغ أكبر بكثير من العقد القياسي الذي وقعه زميله الحالي في نادي العاصمة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ليبقيه مع الأخير من 2017 حتى 2021 مقابل 555 مليون يورو على مدى أربعة أعوام، وفقاً لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.
وهذا ليس كل شيء، إذ يضاف الى هذا العقد الخيالي الدخل المرتبط بعقود الرعاية التي وقعها مبابيمع شركات مثل نايكي، أوكلي، ديور، إي أي سبورت، هوبلو... بحسب "لو باريزيان". وبحسب مجلة "فوربس" الأميركية، تبلغ عائدات هذه العقود 18 مليون دولار سنوياً (18.44 مليون يورو) من خلال شراكاتها المختلفة.
وسجلت "فوربس" أيضاً قفزة في راتب مبابي من خلال تصنيف المهاجم كأعلى لاعب كرة قدم دخلاً في العالم هذا الموسم، متقدماً على ميسي والنجم الكبير الآخر البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ح.ز/ ع.ج م (أ.ف.ب)
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي
من أكبر الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي، انتقل اللاعب النرويجي الشاب ( 22 عاما) آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو، وتأقلم سريعا مسجلا 10 أهداف في ستة مباريات. يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي وقد ينافس بقوة على أفضل لاعب في العالم إن حقق فريقه لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
القناص البولندي إلى برشلونة
إحدى الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بسبب تمسك ناديه الأول به قبل أن يذعن لرغبة نجمه الأول وهدافه التاريخي بالرحيل. انتقل روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو. وبدأ بالتأقلم سريعا مع الفريق الكتالوني، ويعول عليه الفريق للعودة إلى تحقيق الألقاب.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
إخفاق مع تشيلسي مرتين
تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
لا حل إلا العودة ليوفنتوس
بعد مواسم متواضعة مع مانشستر يونايتد، عاد صاحب الرقم القياسي عام 2016 في قيمة الانتقال، بول بوغبا، إلى فريقه السابق، يوفنتوس، في صفقة انتقال حر. سبق للاعب الوسط الفرنسي أن تألق مع النادي الإيطالي، وقد يساهم هذا العام في عودة الفريق إلى التتويج بعد موسم صفري.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
هداف الدوري البرتغالي في ليفربول
انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
صخرة الريال الجديدة
في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ
تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد
في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.
-
أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى
صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو
انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.