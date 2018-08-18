تقرير: أعداد المهاجرين غير القانونيين في ألمانيا أكثر من المتوقع

ذكر موقع صحيفة "بيلد" اليوم السبت (20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن أعداد المهاجرين غير القانونيين في ألمانيا أكثر مما هو متوقع حتى الآن، وأضاف الموقع الألماني بناء على تقرير داخلي جديد صادر عن المفوضية الأوروبية أن "ألمانيا تعتقد أن الأرقام الفعلية للهجرة غير القانونية أكثر من تلك المقدمة في البيانات المُتوفرة".

ونقل موقع صحيفة "دي فيلت" عن متحدث باسم وزارة الداخلية تأكيده أن البيانات المتاحة ومعلومات الشرطة يمكن الاستنتاج منها أن هناك جزءً غير معلوم للهجرة، لكن لا يمكن القول إنها تؤدي إلى ضغوط جدية على النظام العام.

وبحسب تقرير المفوضية الأوروبية "تشهد ألمانيا باستمرار مستويات عالية من وصول المهاجرين غير القانونيين، حيث يتقدم يومياً 460 شخصاً بطلب اللجوء للمرة الأولى"، وأردف أن بلدان المنشأ الرئيسية لهؤلاء الأشخاص هي سوريا والعراق ونيجيريا وأفغانستان وتركيا وإيران.

وأشار موقع "بيلد" بناء على بيانات خاصة بوزارة الداخلية الألمانية أن تزوير الوثائق لازال يلعب "دورا كبيرا" في الهجرة غير القانونية.

وأفاد التقرير الحديث إلى أنه عموماً لايزال حجم الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي مرتفعاً، وذلك بالاستناد إلى بيانات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً نظام البصمات التابع له "يوروداك"، حيث يتم تخزين بصمات الأصابع على هذا النظام، من أجل تسهيل تحديد أي بلد أوروبي يتحمل مسؤولية البت بطلب اللجوء، فضلاً عن التأكد من أن الأشخاص لا يقومون بتقديم طلبات لجوء في عدة بلدان.

وتابعت المفوضية الأوروبية في تقريرها أنه في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول، وفي غضون أسبوع واحد سجلت وجود 8343 شخص سجلوا سابقاً في دول أوروبية أخرى. وجاء في المقدمة طالبوا اللجوء في فرنسا (1522) حالة في أسبوع، وألمانيا (1098) حالة في أسبوع. وأضافت المفوضية أن مقارنة البيانات أظهرت أن هؤلاء الأشخاص تقدموا في السابق بطلب اللجوء في دولة أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ر.م/ع.خ