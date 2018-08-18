 تقرير: أعداد المهاجرين غير القانونيين في ألمانيا أكثر من المتوقع | عالم المنوعات | DW | 20.10.2018

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منوعات

تقرير: أعداد المهاجرين غير القانونيين في ألمانيا أكثر من المتوقع

أشار تقرير حديث صادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن أعداد المهاجرين غير القانونيين، الذين يعيشون فوق الأراضي الألمانية أكثر مما هو متوقع حتى الآن، مؤكداً أن حجم الهجرة عموماً إلى داخل الاتحاد الأوروبي لازال مرتفعاً.

Ungarn Serien Migranten an der Grenze (picture-alliance/epa/S. Koszticsak)

ذكر موقع صحيفة "بيلد" اليوم السبت (20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن أعداد المهاجرين غير القانونيين في ألمانيا أكثر مما هو متوقع حتى الآن، وأضاف الموقع الألماني بناء على تقرير داخلي جديد صادر عن المفوضية الأوروبية أن "ألمانيا تعتقد أن الأرقام الفعلية للهجرة غير القانونية أكثر من تلك المقدمة في البيانات المُتوفرة".

ونقل موقع صحيفة "دي فيلت" عن متحدث باسم وزارة الداخلية تأكيده أن البيانات المتاحة ومعلومات الشرطة يمكن الاستنتاج منها أن هناك جزءً غير معلوم للهجرة، لكن لا يمكن القول إنها تؤدي إلى ضغوط جدية على النظام العام.

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تواجه ألمانيا نقصاً في المهارات الحرفية، وفي هذا السياق اتفق الائتلاف الحاكم في برلين على نقاط أساسية تفيد في المجمل أن من ينحدر من بلد غير أوروبي ويريد العمل في ألمانيا فإنه يتلقى تسهيلات كبيرة شرط الكفاءة والتأهيل. (05.10.2018)

نقلت صحيفة ألمانية عن وزارة الداخلية الألمانية أن سلطات الهجرة في البلاد ستراجع ملفات 800 ألف لاجئ خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أنه حتى الآن يتم تجديد الإقامات في غالبية الحالات. (15.10.2018)

وبحسب تقرير المفوضية الأوروبية "تشهد ألمانيا باستمرار مستويات عالية من وصول المهاجرين غير القانونيين، حيث يتقدم يومياً 460 شخصاً بطلب اللجوء للمرة الأولى"، وأردف أن بلدان المنشأ الرئيسية لهؤلاء الأشخاص هي سوريا والعراق ونيجيريا وأفغانستان وتركيا وإيران.

وأشار موقع "بيلد" بناء على بيانات خاصة بوزارة الداخلية الألمانية أن تزوير الوثائق لازال يلعب "دورا كبيرا" في الهجرة غير القانونية.

وأفاد التقرير الحديث إلى أنه عموماً لايزال حجم الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي مرتفعاً، وذلك بالاستناد إلى بيانات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً نظام البصمات التابع له "يوروداك"، حيث يتم تخزين بصمات الأصابع على هذا النظام، من أجل تسهيل تحديد أي بلد أوروبي يتحمل مسؤولية البت بطلب اللجوء، فضلاً عن التأكد من أن الأشخاص لا يقومون بتقديم طلبات لجوء في عدة بلدان.

وتابعت المفوضية الأوروبية في تقريرها أنه في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول، وفي غضون أسبوع واحد سجلت وجود 8343 شخص سجلوا سابقاً في دول أوروبية أخرى. وجاء في المقدمة طالبوا اللجوء في فرنسا (1522) حالة في أسبوع، وألمانيا (1098) حالة في أسبوع. وأضافت المفوضية أن مقارنة البيانات أظهرت أن هؤلاء الأشخاص تقدموا في السابق بطلب اللجوء في دولة أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ر.م/ع.خ

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