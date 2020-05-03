 تقرير: أشكال وأنماط عدة لمعاداة السامية في ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.05.2020

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سياسة واقتصاد

تقرير: أشكال وأنماط عدة لمعاداة السامية في ألمانيا

مشروع يدوِن حالات معاداة السامية في ألمانيا، والبيانات تكشف عن وجود عدة أشكال من معاداة السامية في ألمانيا ويتم التعبير عنها بطرق مختلفة. وتكشف الأرقام أن معاداة السامية متفشية في الأوساط القروية أكثر من المحيط الحضري.

الهجوم على الكنيس اليهودي في مدينة هاله في يوم عيد كيبور في أكتوبر المنصرم، قام به يميني متطرف وله دوافع متعلقة بمعاداة السامية (أرشيف)

الهجوم على الكنيس اليهودي في مدينة هاله في يوم عيد كيبور في أكتوبر المنصرم، قام به يميني متطرف وله دوافع متعلقة بمعاداة السامية (أرشيف)

إذا ما فكر المرء في حالات معاداة السامية التي حدثت خلال السنة الماضية في المانيا، فإنه يتبادر إلى دهنه فورا الهجوم على الكنيس اليهودي في مدينة هاله في يوم عيد كيبور: يميني متطرف حاول في الـ 9 من أكتوبر 2019 تنفيذ حمام دم في الكنيس. وعندما فشل في ذلك قام بقتل الناس عشوائيا خارج المبنى. وفي الوقت الذي تبرز فيه هذه الحادثة والجالية اليهودية قلقة للغاية، تكشف بيانات مكتب البحوث والمعلومات حول معاداة السامية "رياس" (RIAS) بأن معاداة السامية في 2019 تجلت في أشكال مختلفة. المكتب يقدم بيانات من ولايات عدة منها برلين، براندنبورغ وشليسفيش هولشتاين وبفاريا، وبالتالي يمكن المقارنة بين الولايات.

ألكسندر راسومني من مكتب رياس يشير إلى أن مكاتب الإبلاغ في بفاريا وشليسفيش هولشتاين وبراندنبورغ حديثة العهد. ومن تم هي ليست معروفة مثل مكتب الإبلاغ في برلين الذي يعمل منذ مدة. " حسب تجاربنا في برلين فإن مكتب الإبلاغ يحتاج إلى بعض السنوات ليكتسب شهرة. وعلى هذا النحو فإن بيانات رياس برلين في سنتها الخامسة من نشأتها توجد في إطار آخر مختلف عن المكاتب الأخرى الثلاثة وليست هي بالتالي أعلى"، يقول راسومني لـDW

بوابة الكنيس اليهودي في هاله صدَت المهاجم

بوابة الكنيس اليهودي في هاله صدَت المهاجم

الجنح والجناة

في المجموع أحصى رياس رسميا في الولايات الأربع 1253 حالة معاداة سامية، بينها اعتداءات جسدية ورسائل كراهية عبر البريد أو البريد الالكتروني وسلوك جارح. وبراندنبورغ تسجل مثلا 11.5 حالة في الشهر وفي برلين يصل عددها في المتوسط إلىحالتين في اليوم.

وعقب الهجوم اليميني المتطرف على الكنيس في هالة ارتفع في أكتوبر على المستوى الاتحادي عدد حالات معاداة السامية "كرد فعل مضاد على النقاش حول معاداة السامية"، كما ورد في تقرير رياس براندنبورغ.

وحتى في 2019 كما تكشف الأرقام من السنوات السابقة في برلين، فإن غالبية الجنح التي لها خلفية سياسية تصدر من محيط اليمينيين المتطرفين. ومجالات أخرى تصدر عنها جنح معاداة السامية فهي مثلا النشاط المعادي لاسرائيل. وما يتجلى هو أنه في جميع الولايات الألمانية لم يتأتى تصنيف جزء كبير من الحالات المعادية للسامية ضمن خلفية سياسية.

أشكال معاداة السامية

مركز رياس يقسم معاداة السامية إلى خمس أشكال مختلفة قد تظهر في آن واحد، وتبين تنوع الهجمات المعادية للسامية. والنماذج التقليدية ذات الجذور الدينية هي جزء من معاداة السامية. وإذا ما تم منح اليهود، في إطار أساطير المؤامرة، سلطة سياسية واقتصادية متميزة، فإن هذا يصف كمعاداة سامية حديثة مثل ما حصل في بوتسدام في الـ 19 من مايو. "مجموعة من خمسة رجال ونساء كانت تحدث ضوضاء داخل حافلة في المساء وتسببت بسلوكها العنيف في أجواء مخيفة. وعضو من المجموعة اقترب بشكل مهدد من أحد الناجيين من الهولوكوست شارك في حديث كشاهد على العصر"في المدينة وكان يضع ربطة عنق بها دبوس في شكل نجمة داوود. ومسك الرجل ربطة العنق وسأل ماذا تعني النجمة. ورجل آخر من المجموعة سأل مرافقة عن معنى النجمة وأضاف هل الشاهد على العصر كان مصرفيا. "ماذا فعل قبل أن يصبح متقاعدا، وذكر خمسة بنوك بالاسم وسأل هل الرجل كان ينتمي لإحداها. وعندما نزل المعنيون أخيرا، حذر الرجل إحدى المرافقات في نبرة مهددة بأنه يجب عليهم "أن يكونوا حذرين"، لأنه لا نعرف ماذا يفعل هذا الرجل. أنت تدركين ماذا أعني".

من حين لآخر يتم تلطيخ مقابر اليهود بالصلبان المعقوفة

من حين لآخر يتم تلطيخ مقابر اليهود بالصلبان المعقوفة

أما معاداة السامية الاسرائيلية فهي موجهة ضد دولة اسرائيل عندما يتم نفي شرعية وجود هذه الأخيرة. ومعاداة السامية ما بعد الهولوكوست ترتبط بالتعامل مع جرائم النازية الجماعية مثلا عندما يتم رفض التذكير بالجرائم النازية، كما حصل في ميونيخ في الـ 23 أكتوبر 2019: "مستخدم فيسبوك يهودي يتلقى رسالة معادية للسامية، جاء فيها:" أليس بمقدوركم ترك الألمان وحالهم؟ يكفي ما فعلتموه خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها". هذا الشكل الأخير المذكور من معاداة السامية بعد الهولوكوست كان قويا في 2019. ومقارنة بين مدينة برلين وبراندنبورغ ذات الطبيعة القروية تكشف أن معاداة السامية المرتبطة بجرائم النازية ترفض ثقافة التذكير بشكل أكبر في البادية مقارنة بالمدينة.

بعد أيام قليلة ستحل الذكرى الـ 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية. وفي استطلاع لصحيفة "دي تسايت" بهذه المناسبة يجد أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم أنه حان الوقت لوضع "نهاية" مع الماضي النازي لألمانيا. مدير مركز موزيس ميندلسزون، يوليوس شوبس يعتبر أن هذه الأرقام وبيانات رياس تكشف بوضوح أنه من المهم مواجهة جميع أشكال معاداة السامية.

ليزا هينل/ م.أ.م

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود

    أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.

  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.


 

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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

عند 2000 مسجد بألمانيا تجمعت حشود المسلمين بعد صلاة الجمعة تحت شعار "الوقوف ضد الكراهية والظلم"، منددين بالعنف الممارس باسم الإسلام بالشرق الأوسط ومحتجين على الاعتداء على المساجد والكنُس في ألمانيا. DW رافقتهم في برلين. (19.09.2014)  

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