 تقديرا لشجاعتها ـ منح جائزة DW للصحفية أنابيل هرنانديز | سياسة واقتصاد | DW | 28.05.2019

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سياسة واقتصاد

تقديرا لشجاعتها ـ منح جائزة DW للصحفية أنابيل هرنانديز

تكريما لعملها الصحفي الاستقصائي في المكسيك حصلت الصحفية والكاتبة أنابيل هرنانديز على جائزة DW لحرية التعبير عن الرأي لهذا العام. وهي المرأة الأولى التي تحصل فيها امرأة على هذه الجائزة التي تُمنح منذ عام 2015.

Freedom of Speech Award 2019 | 2019 Winner: Anabel Hernández (Journalist, Mexico) (DW/P. Böll)

منذ حوالي عقدين وهي تقوم بعملها الصحفي الاستقصائي بدون كلل وملل في مجال كشف أعمال الفساد وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي والإفلات من العقاب، إنها الصحافية والكاتبة المكسيكية أنابيل هرنانديز (47 عاما). "بكثير من الشكر والأمل أتقبل هذا التكريم ـ نيابة عن  جميع الصحفيين الشجعان الذين يزاولون عملهم كل يوم"، قالت هرنانديز لدى استلامها الجائزة.

وبمنح جائزة مؤسسة DW لحرية التعبير عن الرأي لعام 2019 لأنابيل هرنانديز تتوج المؤسسة الإعلامية الموجهة للخارج للمرة الخامسة التزامها المميز في الإعلام بدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير. وأثنى المدير العام لـ DW، بيتر ليمبورغ، على تصميم ومثابرة أنابيل هرنانديز وقال لدى تسليمها الجائزة إنها "في عملها الاستقصائي قريبة دائما من الحكايات (الأحداث). وهي تتعقب لسنوات أثار أعمال الفساد وتجمع الأدلة القانونية. فكفاحها ضد التمويه والإفلات من العقاب هو مثال للصحافة الاستقصائية الشجاعة".

السيرة الذاتية دافع للمضي قدما في العمل

وبدأت هرنانديز مشوارها الصحفي في التسعينات لدى عدة صحف وتألقت كصحفية استقصائية في المكسيك. وتعززت ثقتها بنفسها وإصرارها على عملها أكثر، بعد الاغتيال الغامض حتى اليوم لوالدها نهاية عام 2000 في العاصمة المكسيكية مكسيكو بعدما ركزت على الكشف عن فضائح العدالة وخروقات القانون. وفي عام 2001 حصلت هرنانديز على الجائزة الوطنية للصحافة في المكسيك تقديرا لتحقيقاتها الصحفية حول النفقات المبالغ فيها خلال رئاسة فيسنته فوكس. كما تم تكريمها من اليونسيف عام 2003 لتغطيتها الإعلامية للاستغلال الجنسي وأعمال الاستعباد للفتيات المكسيكيات في كاليفورنيا.

Freedom of Speech Award 2019 (DW/F. Görner)

بيتر ليمبورغ (يمين) يسلم الجائزة لأنابيل هرنانديز

المنفى ثمن للعمل الصحفي الشجاع

ونشرت هرنانديز تحقيقاتها الصحفية في كتابين، الأول صدر عام 2010 بعنوان (Los Senores del Narco ناركولاند: أمراء المخدرات وآباؤهم في المكسيك) الذي أكسبها شهرة عالمية، وتتحدث فيه عن تواطئ السياسة والجيش والاقتصاد مع عصابات المخدرات. ودفعت هرنانديز ثمنا باهظا لشجاعتها: فبعد تهديدها بالقتل وهجمات على محيطها الشخصي انتقلت للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت للعيش في المنفى الأوروبي.

وفي عام 2016 صدر كتابها الثاني بعنوان (La verdarera noche de Iguala مجرزة في مكسيكو: القصة الحقيقية لاختفاء ثمانية وأربعين طالبا) والذي تلقي فيه الضوء على الاغتيال الغامض الذي لم تكشف ملابسته لـ 43 طالبا في ولاية غيريرو المكسيكية عام 2014، ومن خلال هذا الكتاب أرادت أن تمنح الضحايا وعائلاتهم صوتا، كما تقول.

مختارات

بدعوة من مؤسسة DW افتتحت اليوم الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمي للإعلام في بون بحضور ما لا يقل عن 2000 مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء العالم. وتنعقد الدورة الحالية تحت شعار "خلق وعي لتحولات جذرية لقوى المجتمع". (27.05.2019)

التفاوت في الوصول إلى الموارد من أهم مشاكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والإعلام الجديد وجد في هذه المنطقة تحديداً جمهوراً متحمساً لهذا النوع الجديد من الصحافة. فهل يتمكن الإعلام الجديد من تقليص التفاوت في المجتمع؟ (12.06.2018)

عمل محفوف بالمخاطر

وتقول هرنانديز إنها لا تزال تخشى العودة إلى بلادها لأن "كسر الصمت قد يصبح مميتا"، حسب تعبيرها لدى استلامها جائزة عام 2012. وفي أكتوبر 2018 قالت بأنه خلال العمل الاستقصائي لدى تاليفها كتابها الثاني تعرض أحد مصادر معلوماتها للقتل في الشارع، لكن هذا لم يثنها عن مواصلة عملها. وقالت "أنا متأكدة أنه عندما أنير الظلام بعض الشيء، فإن ذلك أهم من أمني الشخصي".

أول امرأة تفوز بجائزة DW

أنابيل هرنانديز هي المرأة الأولى التي تحصل على جائزة DW لحرية التعبير عن الرأي منذ منحها لأول مرة عام 2015 للمدون السعودي المعتقل رائف بدوي. وفي 2016 تم منحها للصحافي التركي سدات أرغين، رئيس التحرير السابق لصحيفة "حريت". وفي 2018 نال الجائزة خبير الشؤون السياسية الإيراني صادق زباكلام. ويشكل منح هذه الجائزة تتويجا لفعاليات منتدى الإعلام الدولي الذي تنظمه مؤسسة DW في مدينة بون كل عام، والذي كان يومي 27 و28 مايو/ أيار هذا العام وشارك فيها نحو 2000 ضيف من أكثر من 100 دولة ناقشوا التطورات الحاصلة في الإعلام والسياسة حول العالم.

هلينا كاشيل/ م.أ.م

  • Participants / Global Media Forum / June 19, 2017 (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    "الهوية والتنوع" شعار منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في مدينة بون الألمانية، والذي افتتح اليوم الاثنين 19 يونيو/حزيران بحضور ممثلين عن الإعلام والسياسة والمجتمع المدني.

  • Musical Welcome / Beethovenfest Bonn, Germany (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    لم يخل افتتاح المنتدى من الجانب الترفيهي، فقد قدم مهرجان بيتهوفن فاصلاً موسيقياً في بداية المنتدى.

  • Brigitte Zypries (Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Germany) (DW/P. Böll)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    يشارك في المنتدى حوالي 2000 ضيف من 130 دولة في إطار أربعين فعالية، من بينهم صناع قرار دوليين مثل الأمين العام للبرلمان الأوروبي كلاوس فيله، ونائب المدير العام لليونسكو فرانك لاروا وكارمن بيريز، إحدى مؤسسي مبادرة "مسيرة المرأة" الأمريكية.

  • Brigitte Zypries (Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيته زيبيرس: تشجيع المشاريع الرائدة ورجال الأعمال الشباب من أهم الأولويات السياسية الاقتصادية في عصرنا. "الشباب يجلبون الأفكار والكبار لديهم الخبرة وعلينا أن نجمع الطرفين معاً."

  • Peter Limbourg (Director General, Deutsche Welle, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    مدير عام مؤسسة DW الإعلامية بيتر لمبورغ موجهاً كلامه للطغاة: لن تستطيعوا قمع حرية الرأي للأبد، فحرية الرأي أقوى منكم.

  • Ashok Sridharan (Lord Mayor, City of Bonn, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    آشوك ألكسدندر شريداران، عمدة مدينة بون في كلمته الافتتاحية، وهو كما قدمته رئيسة التحرير في DW اينيس بول، أفضل من يمثل "الهوية والتنوع"، فهو أول عمدة للمدينة من أصول مهاجرة.

  • Keynote: Yusuf Omar (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    الصحفي يوسف عمر من "سي ان ان" يعطي دروساً في التغطية الإعلامية باستخدام الموبايل ورسالته الأساسية هي أن هذه الوسيلة لغة جديدة تحتاج تجريب، وينتظر جمهورها رسالة حقيقية وتلقائية مختلفة عن البرامج التلفزيونية التقليدية.

  • Keynote: Frank La Rue (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    فرانك لا رو - المدير العام المساعد لشؤون الاتصالات والإعلام باليونسكو: "الأخبار الكاذبة ليست أمراً جديداً، وكل ما اختلف الآن هو أنها تقنية جديدة تم تطبيقها على ممارسة قديمة من حملات تضليل الجمهور"

  • Getting away with humor under Mugabe hosted by Zambezi News (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    كيف يمكن مواجهة نظام قمعي؟: بالسخرية، كانت هذه إجابة تكررت على مدار اليوم وأوضحها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، في فاصل ترفيهي لكنه كان أفضل رسالة للحضور.

  • Getting away with humor under Mugabe hosted by Zambezi News (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    الكل ضحك على "النشرة الإخبارية" الساخرة التي قدمها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، ووصلت الرسالة السياسية في دقائق معدودة.

  • Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    مناقشة شيقة حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني بحضور كيله ماتيوس، نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، ماري لامينش، باحثة في المعهد ذاته، الأستاذ أندريه غانيه، أستاذ في الدراسات اللاهوتية بجامعة كونكورديا في كندا ولاورا فاغنكنيشت، إعلامية.

  • Prof. André Gagné (Assoc. Prof., Theological Studies, Concordia University, Canada); Session: Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    بروفسور أندريه غانييه - أستاذ الدراسات اللاهوتية في جامعة كونكورديا بكندا في حوار حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني، يقول "يجب أن نحتاط حتى لا يتحول مجتمعنا الليبرالي لمجتمع غير ليبرالي، فهذا سيعني أن المتطرفين الإسلامويين واليمين المتطرف حققوا هدفهم"

  • Kyle Matthews (Senior Deputy Director, Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, Canada); Session: Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    كيل مايتياس - نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان يؤكد انه لا يوجد إسلام واحد، ولا يجب أن يضطر المسلمون في كل مرة للدفاع عن أنفسهم بعد كل حادث إرهابي، و"لا يجب أن نقع في فخ داعش ويتحول الأمر لحرب بين المسلمين وغير المسلمين".

    الكاتب: سمر كرم


مختارات

الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف، وسائل الإعلام الشعبية وتجنب الأخبار الكاذبة، الإعلام التقليدي مقابل الإعلام الاجتماعي، هذا بعض ما ناقشه الحضور في اليوم الأول للمنتدى الإعلامي العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في بون. (19.06.2017)  

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منحت مؤسسة DW جائزة حرية "التعبير عن الرأي" لعام 2019 للكاتبة والصحفية المكسيكية آنابيل خيرنانديز لشجاعتها في كشف ملفات فساد ومافيات المخدرات في بلادها. الجائزة تمنح للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في وسائل الإعلام.

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