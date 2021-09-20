تقديرات: فوز الليبراليين بزعامة ترودو في الانتخابات التشريعية

فاز الليبراليون بزعامة جاستن ترودو في الانتخابات التشريعية المبكرةالتي جرت في كندا الإثنين، بحسب تقديرات بثّتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء (21 سبتمبر/ أيلول 2021).

وبسبب التقارب الشديد في هذه النتائج التي لا تزال أولية، لم يتّضح في الحال ما إذا كان الليبراليون قد حصلوا على ما يكفي من المقاعد النيابية لتشكيل حكومة أغلبية أم أنّ ترودو سيكون رئيساً لحكومة أقليّة، الأمر الذي سيضطره للحصول على دعم من نواب في المعارضة لتمرير أجندة حكومته في البرلمان.

من جهته، أقر إيرين أوتول زعيم حزب المحافظين المعارض بالهزيمة اليوم الثلاثاء. وفي كلمة إلى مؤيديه في دائرته الانتخابية خارج تورونتو، قال أوتول إنه اتصل بترودو لتهنئته.

واتّسمت الحملة الانتخابية بصعوبة بالغة بالنسبة لرئيس الوزراء الذي كانت نسبة التأييد الشعبي له عشية الانتخابات 31 بالمائة من نوايا التصويت، أي تقريباً نفس النسبة التي حصل عليها حزب المحافظين، منافسه الرئيسي.

وفي بلد شاسع يمتدّ على ستّ مناطق زمنية مختلفة أغلقت آخر مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 19,00 (02,00 ت غ الثلاثاء) وذلك في مقاطعتي بريتيش كولومبيا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ ويوكون. ومن المتوقع أن تتأخر النتائج الرسمية للانتخابات نظرا لأن عدد الأصوات المسجلة عبر البريد كان أكبر من المعتاد.

وكان ترودو قد دعا في منتصف آب/أغسطس لإجراء هذه الانتخابات المبكرة في محاولة منه لاستعادة الغالبية التي خسرها قبل عامين.

وبالإضافة إلى أزمة المناخ، هيمنت القضايا السياسية المحلية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية على هذه الحملة الانتخابية.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)