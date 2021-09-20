 تقديرات: فوز الليبراليين بزعامة ترودو في الانتخابات التشريعية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.09.2021

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تقديرات: فوز الليبراليين بزعامة ترودو في الانتخابات التشريعية

النتائج الأولية تشير إلى فوز مبدئي لحزب جاستن ترودو، ما سيضمن لرئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته العودة إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي بعد حملة انتخابية بالغة الصعوبة.

رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو

خاض جاستن ترود معركة انتخابية صعبة

فاز الليبراليون بزعامة جاستن ترودو في الانتخابات التشريعية المبكرةالتي جرت في كندا الإثنين، بحسب تقديرات بثّتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء (21 سبتمبر/ أيلول 2021). 

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في تطور متسارع في قضية الشابة السعودية، التي فرت من أهلها إلى تايلاند، قال رئيس الوزراء الكندي إن بلاده منحت رهف القنون حق اللجوء مؤكدا "وافقنا على طلب الأمم المتحدة". وكانت الفتاة قد رفضت لقاء والدها في تايلاند.

اضطرت للرحيل وهي طفلة ولكن هجرتها مع أسرتها لم تكسر يوما الرابط الذي جمعها ببلدها. المطربة الأفغانية الكندية مژده جمالزاده تحدثت لموقع دويتشه فيله DW عن الوضع في أفغانستان والتهديد بقتلها لتناولها قضايا المرأة.

وبسبب التقارب الشديد في هذه النتائج التي لا تزال أولية، لم يتّضح في الحال ما إذا كان الليبراليون قد حصلوا على ما يكفي من المقاعد النيابية لتشكيل حكومة أغلبية أم أنّ ترودو سيكون رئيساً لحكومة أقليّة، الأمر الذي سيضطره للحصول على دعم من نواب في المعارضة لتمرير أجندة حكومته في البرلمان.

من جهته، أقر إيرين أوتول زعيم حزب المحافظين المعارض بالهزيمة اليوم الثلاثاء. وفي كلمة إلى مؤيديه في دائرته الانتخابية خارج تورونتو، قال أوتول إنه اتصل بترودو لتهنئته.

واتّسمت الحملة الانتخابية بصعوبة بالغة بالنسبة لرئيس الوزراء الذي كانت نسبة التأييد الشعبي له عشية الانتخابات 31 بالمائة من نوايا التصويت، أي تقريباً نفس النسبة التي حصل عليها حزب المحافظين، منافسه الرئيسي.

وفي بلد شاسع يمتدّ على ستّ مناطق زمنية مختلفة أغلقت آخر مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 19,00 (02,00 ت غ الثلاثاء) وذلك في مقاطعتي بريتيش كولومبيا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ ويوكون. ومن المتوقع أن تتأخر النتائج الرسمية للانتخابات نظرا لأن عدد الأصوات المسجلة عبر البريد كان أكبر من المعتاد.

 وكان ترودو قد دعا في منتصف آب/أغسطس لإجراء هذه الانتخابات المبكرة في محاولة منه لاستعادة الغالبية التي خسرها قبل عامين.

وبالإضافة إلى أزمة المناخ، هيمنت القضايا السياسية المحلية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية على هذه الحملة الانتخابية.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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