تقديرات أولية: "البديل" الأول في تورينغن والثاني في سكسونيا

أشارت تقديرات القناتين الأولى والثانية الألمانيتين بعد التصويت إلى فوز حزب "البديل" اليميني الشعبوي بأغلبية المقاعد في انتخابات ولاية تورينغن شرقي ألمانيا، وجاء الثاني مباشرة بعد المسيحي الديمقراطي، في ولاية سكسونيا.

أظهرت التقديرات الأولية للقناتين الأولى والثانية في التلفزيون الألماني بعد التصويت، أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" حصل على ما يتراوح بين 5ر30% و5ر33% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المحلية التي أجريت اليوم الأحد (الأول من سبتمبر/أيلول 2024).

وبذاك يخرج الحزب اليميني الشعبوي المنصف متطرفا في بعض ولايات ألمانيا، كأقوى حزب في ولاية تورينغن في هذه الانتخابات في سابقة هي الأولى للحزب في انتخابات محلية منذ تأسيسه قبل 11 عاما.

وجاء في المركز الثاني، وفقا الحزب المسيحي بنسبة تأييد بلغت 5ر24%، ثم حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، اليساري الشعبوي الداعي لتشديد سياسة الهجرة حديث التأسيس، بنسبة تراوحت بين 5ر14% و16%.

وحصل حزب اليسار (رئيس حكومة الولاية بودو راميلوف من اليسار) على نسبة تراوحت بين 5ر11% و5ر12%، وحصل حزب شولتس الاشتراكي على نسبة تراوحت بين 5ر6% و7%. وحصل الخضر على 4% والحزب الليبرالي على نسبة تراوحت بين 1% و3ر1%.

وفي ولاية سكسونيا، أشارت تقديرات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني إلى تصدر الحزب المسيحي الديمقراطي انتخابات برلمان الولاية وذلك بفارق ضئيل عن حزب "البديل من أجل ألمانيا".



وأفادت هذه التقديرات بأن حزب "تحالف سارا فاغنكنشت" حديث التأسيس جاء في المركز الثالث ثم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في المركز الرابع، كما أفادت التوقعات بأن حزب الخضر يصارع من أجل الحصول على النسبة المؤهلة لدخول برلمان الولاية، فيما أكدت التوقعات عدم تمكن الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار على هذه النسبة المؤهلة.

ووفقا للتقديرات الأولية، حصل الحزب المسيحي على نسبة تراوحت بين 5ر31% و32%، وحصل البديل على نسبة تراوحت بين 30% و5ر31%، وحصل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" على نسبة تراوحت بين 5ر11% و12%.

وحصل حزب شولتس على نسبة تراوحت بين 5ر7% و5ر8%، وحصل حزب الخضر على نسبة تراوحت بين 5% و5ر5%. وحصل اليسار على نسبة تراوحت بين 4% و5ر4%.

أما بالنسبة للحزب الليبرالي، فأشارت توقعات القناة الثانية إلى حصوله على 1% بينما لم تدرجه القناة الأولى من الأساس في قائمة توقعاتها.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، دب أ)