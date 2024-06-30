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سياسةفرنسا

تقديرات أولية: اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات الفرنسية

٣٠ يونيو ٢٠٢٤

كما كان متوقعا، تصدر الحزب الوطني اليميني المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بحصوله على 34% وحل تحالف اليسار ثانيا بنسبة 28,1% فيما جاء ائتلاف ماكرون "معا" في المرتبة الثالثة بنسبة 20,3%، بحسب توقعات.

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مارين لوبان وريس حزبها جوردان بارديلا
مارين لوبان وريس حزبها جوردان بارديلاصورة من: Sarah Meyssonnier/REUTERS

تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 في المئة من الأصوات، بحسب تقديرات أولية، اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2024).

وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الجديدة" (ما بين 28,5 و29,1 في المئة) وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20,5 الى 21,5 في المئة)، وفق هذه التقديرات.

وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.

ماكرون يدعو إلى "تحالف واسع" لمواجهة اليمين المتطرف في الدورة الثانية

وفي أول رد فعل له، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.

وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى (...) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".

خ.س/ أ.ح (أ ف ب)

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