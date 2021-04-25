تقدم كبير في تجارب تطوير دواء لوقف فيروس كورونا في الجسم

أمل جديد في الكفاح ضد جائحة كورونا، بفضل حبة طورها علماء بريطانيون، قادرة على قتل فيروس كوفيد 19 في الجسم والقضاء عليه كليا، كما تنقل صحيفة "ميرور" البريطانية. الباحثون القائمون على الاكتشاف يرون أن هذا العقار الطبي سيحمي العالم ربما من موجة جديدة للوباء. وبحسب التجارب التي تُجرى الآن فإن الحبة تقتل الفيروس في الجسم، إذا تم أخذها خلال الأيام الأولى من الإصابة بالعدوى.

فعالية الدواء تتجسد في أنه يمنع تطور الأعراض، كما تنقل الصحيفة البريطانية في تقريرها.ويرى مطوروه أنه تمثل أملا كبيرا في منع حدوث إغلاق جديد للحياة العامة. وحتى رئيس الوزراء البريطاني صرح مؤخرا بأن بلاده تطور حاليا علاجا ضد الفيروس. وتجري حاليا عدة تجارب سريرية على العقار الجديد، وينتظر أن تصدر النتائج في غضون ستة أشهر.

التجارب تجري حاليا على متطوعين في العاصمة الاسكتلندية غلاسكو، كما تجري دراسة موازية على متطوعين في لندن.



وداعا للإغلاقات؟

يقول المشرف على الدراسة، البروفيسور كيفن بليث، من جامعة غلاسكو" "سيكون الأمر خطوة كبيرة إذا ثبتت فعالية الأدوية المضادة للفيروسات، لأن ذلك سيخفف الأعراض كثيرا، ويقلل كثيرا عدد الناس الذين يضطرون للدخول إلى المشافي"، وبالتالي سيبقى النظام الصحي مستمرا دون ضغوط من مرضى كوفيد 19.



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الأمر يتطلب بنفس الوقت إجراء اختبارات كورونا كثيرة، بحيث يسارع من تظهر إصابته بالعدوى إلى أخذ الحبة فورا، لأن فعاليتها تكون في الأيام الأولى للإصابة، وهكذا تموت الفيروسات في الجسم في غضون أيام. ولو ثبتت فعالية الحبة، فسيكون من السهل إنتاجها وتوزيع الملايين منها، تضيف الصحيفة البريطانية.

أول علاج من نوعه

الأدوية المضادة للفيروسات توقف تكاثر الفيروس في الجسم، وتمنع تطور المرض، ولكن معظم الدراسات حتى الآن تركز على أدوية لمعالجة الأعراض الشديدة بغية التخفيف منها.

وبالتالي فلو ثبتت فعالية العقار الجديد، واسمه Favipiravir، فسيكون أول علاج مضاد للفيروسات قادر على مكافحة الأعراض الخفيفة أيضا.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت شركة فايزر أنها ستبدأ تجاربها على البشر لاختبار فعالية حبة تم تطويرها كعلاج ضد كورونا.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة عش جميل! بجوار أغصان شجرة لوز مزهرة بدقة، حيث يبدو زوجا اللقلق مرتاحين في منطقة بينشيم في جنوب هيسن غرب ألمانيا. ربما لا يزال يتعين عليهم التعافي من رحلة العودة من الجنوب، إذ يعود معظم اللقالق إلى ألمانيا من بداية مارس آذار إلى بداية أبريل نيسان.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة هنا يبدو المشهد في الصورة من زاوية أخرى. ربيع ألمانيا في بينشيم بولاية هيسن جنوب غرب ألمانيا - زوج من طيور اللقلق يجلس في عشه خلف شجرة لوز مزهرة.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة بهجة الربيع في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة حلم وردي بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة بدايات الازهار رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة صدفة سعيدة توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة بون على الطريقة اليابانية السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة متعة ربيعية لا تنتهي لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة في انتظار الشمس تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.



ف.ي/ع.ج.م