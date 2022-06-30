 تقدم في مفاوضات روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.07.2022

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أخبار

تقدم في مفاوضات روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب

حقق مفاوضون أوكران وروس تقدما في المحادثات حول تصدير الحبوب، التي جرت بمشاركة الأمم المتحدة ومسؤولين أتراك، بهدف كسر الجمود المستمر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يواجه الملايين خطر الجوع.

جانب من الاجتماع الذي عُقد بين خبراء عسكريين من أوكرانيا وروسيا وتركيا برعاية أممية.

جانب من الاجتماع الذي عُقد بين خبراء عسكريين من أوكرانيا وروسيا وتركيا برعاية أممية.

قال خلوصي أكار وزير الدفاع التركي إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود أسفرت عن اتفاق لتشكيل مركز تنسيق لضمان سلامة ممرات الشحن. وأضاف أكار في بيان أنه سيتم توقيع اتفاق الأسبوع المقبل عندما تجتمع جميع الأطراف مرة أخرى، مشيرا إلى اتفاق الأطراف على ضوابط مشتركة لفحص شحنات الحبوب في الموانئ.

مختارات

وانتهى الاجتماع الذي عُقد بين خبراء عسكريين من الدول الثلاث، بعد  ثلاث ساعات ونصف الساعة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان: تم اتخاذ "خطوة مهمة للأمام" لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية "تعتقد أن هذا شيء إيجابي"

وقال غوتيريش للصحفيين في نيويورك "نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن كما قلت نحن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من النوايا الحسنة والالتزامات من قبل جميع الأطراف". وأضاف أنه على الرغم من تواصل أوكرانيا وروسيا لكن "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل السلام".

وفي ظلّ غياب أي بوادر على تراجع الغزو الروسي لأوكرانيا، استضافت اسطنبول مجددًا أول محادثات مباشرة بين وفدين روسي وأوكراني منذ 29 آذار/مارس، فيما يهدد خطر نقص الغذاء أفقر مناطق العالم ولا سيما إفريقيا.

وإذ تعد أوكرانيا من أهم مصدّري القمح والحبوب في العالم فقد كانت تصدر قبل الحرب 12% من القمح العالمي و15% من الذرة و50% من زيت عباد الشمس، تسببت السفن الحربية الروسية والألغام التي زرعتها كييف لمنع تقدم السفن الروسية في أنحاء البحر الأسود بتوقف صادراتها.

  • DW eco@africa - Visitors in a heritage vegetable garden

    "سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم

    معرض لنباتات قديمة وفريدة

    على بعد نحو ساعة بالسيارة من العاصمة النمساوية فيينا، تقع قرية شيلترن الخلابة التي بنيت فيها "سفينة نوح" وهي حديقة كبيرة يمكن للناس زيارتها وتذوق محاصيلها. ففي عام 1990 قررت الجمعية الموجودة في القرية الحفاظ على التنوع النباتي والمحاصيل وإعادة انتاج القديمة منها وحمايتها من الانقراض، وذلك بتشجيع الناس على زراعتها واستهلاكها.

  • DW eco@africa - Erfurt long beets

    "سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم

    الأبيض والأحمر والبني في كل مكان

    مع تطور الصناعة ووصولها إلى الزراعة والمواد الغذائية خلال مئاة عام الأخيرة، تراجع التنوع النباتي وأنواع المحاصيل بشكل كبير. وحسب القائمين على "سفينة نوح" النمساوية، فقد فُقد أكثر من 75 بالمائة من أنواع النباتات والمحاصيل الزراعية على مر العصور. وهذا النوع من البنجر (الشمندر) والذي يسمى "ايرفورت" فإن زراعته تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد وكان لونه أبيضا بالأصل.

  • DW eco@africa - Different varieties of tomatoes in a bowl

    "سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم

    تنوع المحاصيل

    حسب تقديرات "سفينة نوح" هذه، فإنه من بين 4800 محصول زراعي معروف حول العالم، يشكل نحو 100 محصول 90 بالمائة من غذائنا. ومن هنا، تسعى إلى جمع مختلف المحاصيل حول العالم للحفاظ على التنوع الزراعي والبيولوجي، ولديها الآن 620 نوعا من الطماطم، بعضها في الصورة.

  • DW eco@africa - A Russian cucumber

    "سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم

    الخيار الروسي

    أكبر تهديد للتنوع النباتي هو احتكار البذور والهندسة الوراثية. في الصورة خيار روسي ظهر في أوروبا لأول مرة خلال القرن التاسع عشر، وهو نوع من الخيار قوي مقاوم للبرد ويمكن زراعته في المناطق الباردة والمعتدلة دون الحاجة للبيوت البلاستيكية.

  • DW eco@africa - A plate of colorful flowers

    "سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم

    زهور جميلة وملونة على متن السفينة

    زيادة حب الناس وتوقهم للتنوع النباتي هو أحد أهداف المؤسسة المشرفة على "سفينة نوح"، وأحد أساليبها من أجل ذلك هو تحضير وجبات منتوعة ولذيذة في مطبخ السفينة وتقديمها للزوار. والزهور والنباتات الملونة الجميلة يمكن أن تشجع الناس وتدفعهم إلى إعادة النظر بعلاقتهم مع النباتات والتفكير أكثر بالتنوع النباتي وضرورة حمايته.

  • DW eco@africa - Close-up of a flowering sugar root

    "سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم

    البطاطس تحتل مكان غيره

    لقرون طويلة كانت المحاصيل الزراعية محلية وانتشرت وانتقلت إلى مناطق أخرى ببطء شديد. فمثلا الشمندر السكري، وهو نبات جذري، كان مشهورا وذو شعبية كبيرة في أوروبا. لكن مع مرور الزمان أصبحت البطاطس منذ القرن السادس عشر المحصول الأكثر شعبية وشهرة في وسط أوروبا واحتلت مكان الشمندر السكري.

  • DW eco@africa - Bernstein red beets in a row

    "سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم

    الحفاظ على الشكل والتركيب

    مع تراجع نسبة المزارع والحقول الصغيرة، لا يسعى المشرفون على "سفينة نوح" إلى الحفاظ على الخضار والفواكه القديمة والنادرة وحمايتها من الانقراض فقط، وإنما يسعون إلى تنميتها وتطويرها أيضا. فمثلا هذا النوع من البنجر (الشمندر) يريد هؤلاء الحفاظ على شكله التقليدي في الوقت الذي يحاولون فيه تطوير مذاقه الحلو ليكون متوازنا وطبيعيا.

  • DW eco@africa - Heritage vegetables

    "سفينة نوح" نمساوية لضمان الغذاء للعالم

    الوقاية من الأمراض

    هذا النوع من نبات الحميض يعود أصله إلى جبال أوروبا وجنوب غرب آسيا، وتتم زراعته منذ العصر الروماني. هذا النبات غني بفيتامين "سي C". ويعتقد المشرفون على "سفينة نوح" أن وجود سلة كبيرة من الخضار والفواكه واختيار المناسب منها، يمكن أن يقي من الأمراض. الكاتب: DW/ ع.ج


ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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