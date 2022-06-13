 تقدم في المساعي لحل خلاف تركيا مع السويد وفنلندا بشأن الانضمام للناتو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.06.2022

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أخبار

تقدم في المساعي لحل خلاف تركيا مع السويد وفنلندا بشأن الانضمام للناتو

التقى أمين عام حلف شمال الأطلسي برئيسة الوزراء السويدية لمناقشة الخلاف بين تركيا والدولتين اللتين قدمتا طلبات للانضمام للناتو، وهما فلندا والسويد. ويبدو أن هناك تقدما في الطريق لحل الخلاف.

أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون

أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون

ذكر أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، اليوم الاثنين (13 حزيران/يونيو)، أنه جرى إحراز تقدم في الخلاف بين تركيا والدولتين اللتين قدمتا طلبات للانضمام للناتو فنلندا والسويد.

مختارات

بعد إشارات إيجابية لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وضعت تركيا شروطا للموافقة على عضويتهما. فماذا تريد وهل يمكن للسويد وفنلندا تلبية شروطها؟ ما هي الأدوات والأوراق التي يمكن أن يضغط بها الحلف على تركيا؟

بعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنع دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية كونها "دور ضيافة" لمنظمات إرهابية كحزب العمال الكردستاني، عاد متحدث باسم أردوغان ليوضح موقف بلاده أكثر.

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا عدة دول أوروبية لتغيير نهج سياسي كانت قد اعتمدته منذ عقود طويلة. مؤخراً أعلنت فنلندا والسويد اعتزامهما تقديم ترشحهما لعضوية الحلف الأطلسي، في ضوء مخاوفهما الأمنية المتصاعدة من الطموحات الروسية.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن السويد أظهرت تنازلات بشأن نقطتين، قائلا: "أرحب بأن السويد بدأت بالفعل تغيير قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب، وأن السويد سوف تضمن أن إطار العمل القانوني لتصدير الأسلحة سوف يعكس وضعها المستقبلي كعضو بالناتو، يترتب عليه التزامات جديدة تجاه الحلفاء". وأضاف "هناك خطوتان مهمتان للتصدي لمخاوف أثارتها تركيا".

كما أعطت أندرسون تأكيدات أن قوانين الإرهاب السويدية تغيرت في العامين الأخيرين وسوف يستمر تعديلها. وقالت إن السويد تتخذ مخاوف تركيا على محمل الجد "ليس... أقلها مخاوفها الأمنية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب".

يذكر أن السويد وفنلندا قدمتا طلبات بالانضمام للناتو في مايو، فيما كانت تركيا العضو الوحيد بالناتو الذي اعترض علانية على بداية عملية الانضمام. وبررت أنقرة الخطوة بالاستشهاد بدعم الدولتين المزعوم لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبر رسميا منظمة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي تركيا أيضا.

وخلال زيارة إلى فنلندا أمس الأحد، أعلن ستولتنبرغ أنه يجب أخذ مخاوف تركيا عل محمل الجد.

ورغم العقبات، أكد ستولتنبرغ على أن السويد محمية بالفعل بشكل أفضل بتقديمها طلب للانضمام للناتو. وقال "إذا ما تعرضت السويد لهجوم، فأعتقد بلا شك أن حلفاء الناتو سوف يردون. وبالتالي من منظور أمني، السويد في مكان أفضل الآن منه قبل التقدم بطلب العضوية".

خ.س/ف.ي (ا ف ب، د ب أ)

  • Symbolbild Deutschland Wiederaufbau Nachkriegszeit Marshallplan (picture-alliance/dpa)

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    مشروع مارشال

    لم تخرج أمريكا من الحرب العالمية الثانية بخسائر على عكس نظيرتها أوروبا التي فقدت الكثير على كل المستويات، ولهذا جاءت خطة مارشال بهدف إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي عن طريق تقديم المساعدات. ويعود اسم المشروع إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال الذي أطلق المشروع في حزيران/ يونيو 1947، أمام طلاب جامعة هارفرد. مشروع مارشال عُلقت عليه آمال مهمة، كتعزيز الاستقرار السياسي والسلام في العالم.

  • Paris Sitzung des NATO-Rats Beitritt Deutschlands zur NATO (picture-alliance/akg-images)

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    تعاون يورو- أمريكي

    شكل حلف الأطلسي خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي. وقد اجتمعت القوتان في 1949 وأنشأت المنظمة تحت اسم "منظمة حلف شمال الأطلسي"، اختصارا "الناتو". وكان الهدف من المنظمة هو التصدي لخطر الاتحاد السوفيتي حينها. يشكل الناتو نظاماً للدفاع الجماعي، إذ تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären (AFP/Getty Images)

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    فرنسا تنسحب..

    في 1966 انسحبت فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما شكل زلزالاً هز وحدة حلف الناتو في وقت مبكر من تاريخ قيامه، وذلك بسبب أزمة وقعت خلال فترة رئاسة شارل ديغول لفرنسا. وأحتج ديغول على الدور القوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنظمة، وهو ما اعتبره علاقة خاصة بينها وبين المملكة المتحدة، قائلاً إن فرنسا تريد انتهاج خط مستقل عن الحلف وسياسة واشنطن.

  • EUROMED Außenminister Treffen Lissabon Portugal Plakat (AP)

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    خطوة إلى الأمام

    من بين المحاولات المهمة التي قامت بها دول الاتحاد الأوربي لتبتعد عن "وصاية" واشنطن، الشراكة الأورومتوسطية. إذ بدأت عام 1995 من خلال مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي الذي اقترحته إسبانيا وقام الاتحاد الأوروبي بتنظيمه لتعزيز علاقاته مع البلدان المطلة على المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا. الشراكة لم تستمر طويلاً، إلا أنها وضعت أسس لعلاقات إقليمية جديدة، وشكلت نقطة تحول في العلاقات الأورومتوسطية.

  • George W. Bush Mission Accomplished USS Lincoln (HECTOR MATA/AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    رفض ومعارضة

    في 2003، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر معارضتهما الشديدة لقرار أمريكا وحلفائها باحتلال العراق. شكل هذا الموقف لحظة قوية عبرت فيها الدولتان الأوربيتان الكبيرتان عن رفضهما سياسة "العم سام" في الشرق الأوسط. وقادتا الاتحاد الأوربي في هذا الاتجاه، حيث أعلن الاتحاد الأوربي معارضته مبدئياً للجوء للقوة، واشترط أن تتم أي عملية عسكرية بتفويض من مجلس الأمن.

  • Belgien EU beschließt Verteidigungsunion (Reuters)

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    اتفاقية "بيسكو"

    في 2017، وقع 23 عضوا في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية "بيسكو" الرامية لتعزيز التعاون بمجال الدفاع. وشكل توقيع هذه الاتفاقية أبرز خطوة أقدمت عليها دول الاتحاد في اتجاه تشكيل ذراع عسكري تتخلص بفضله من التبعية العسكرية للولايات المتحدة، وتعتمد عليه في تنفيذ سياستها وخصوصاً في منطقة حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق الجوار الأوروبي.

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    الانسحاب من الاتفاق النووي

    انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لاقى رفضاً من قبل الدول الأوروبية الثلاث الكبرى. ويشير هذا الرفض إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لنهج استراتيجية مستقلة عن واشنطن، خاصة وأن الاتفاق النووي واحد من أكثر الملفات الحساسة ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره.

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    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    السفارة الأمريكية في القدس

    رفضت دول من الاتحاد الأوروبي فتح السفارة الأمريكية في القدس. وكان هذا الرفض دليلاً على تزايد الاختلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ما يدفعهم للسعي نحو الخروج من دارة "التبعية" لأمريكا. وكان عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وصفوا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بـ "الخطوة غير الحكيمة التي قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر".

  • Belgien Tusk empfängt Trump in Brüssel (Reuters/E. Vidal)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    ملفات أخرى...

    ملف الشرق الأوسط ليس الجانب الوحيد الذي تبرز فيها رغبة أوروبا في فك من ارتباطها بأمريكا. ويمكن الوقوف عند آخر نقطة في الملف، حيث رفعت أمريكا الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم. وتشكل هذه الرسوم الجمركية تحدياً كبيراً وضعه ترامب في طريق الأوروبيين. وكانت دول أوروبية قد طالبت بضرورة الحصول على إعفاء دائم من هذه الرسوم، إلا أن الأمر ما يزال عالقاً. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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