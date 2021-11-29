تقدم القوات اليمنية المدعومة من قبل تحالف السعودية في جنوب غرب البلاد

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القوات اليمنية التي تقاتل في صفوف التحالف السعودي، تعلن تقدمها في المناطق الجبلية جنوب غرب البلاد، واستمرار المعارك في محيط مأرب والتي أجبرت الآلاف على النزوح
كثفت ميليشيات حركة الحوثيين من هجماتها على محافظة مأرب، بشمال شرق اليمن، في سعيها للسيطرة على آخر معقل للقوات الحكومية في شمال البلاد، وذكرت مصادر أن عدد القتلى بين الطرفين يتجاوز المئة، وسط جمود في مفاوضات السلام.
لا يتم الحديث عن قضية النزوح الداخلي في اليمن بما يتناسب مع حجم الكارثة؛ فهناك أسر نزحت حتى خمس مرات وسط التصعيد بين حكومة "الشرعية" وجماعة "الحوثي". DW عربية تسلط الضوء على معاناة النازحين بمأرب ومصاعب أعمال الإغاثة.
في تطور جديد على جبهات الحرب باليمن، كثفت جماعة الحوثي هجماتها بشكل متزامن عبر طائرات الدرونز على مناطق نفطية جنوب السعودية وبراً باتجاه مدينة مأرب، ومصادر تتحدث عن سقوط قتلى بالعشرات.
مضت واشنطن قدما في قرارها بشطب جماعة أنصار الله من قائمة الإرهاب، لكنها أكدت أنها ستواصل معاقبة قادة الحوثيين كأفراد، في وقت خلّفت فيه المعارك في محافظة مأرب بين الحوثيين والقوات الحكومية عشرات القتلى والمصابين.
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