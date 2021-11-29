 تقدم القوات اليمنية المدعومة من قبل تحالف السعودية في جنوب غرب البلاد | DW الأخبار | DW | 29.11.2021

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تقدم القوات اليمنية المدعومة من قبل تحالف السعودية في جنوب غرب البلاد

القوات اليمنية التي تقاتل في صفوف التحالف السعودي، تعلن تقدمها في المناطق الجبلية جنوب غرب البلاد، واستمرار المعارك في محيط مأرب والتي أجبرت الآلاف على النزوح

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