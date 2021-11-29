تقدم القوات اليمنية المدعومة من قبل تحالف السعودية في جنوب غرب البلاد

مصادر: اشتداد المعارك في مأرب وسقوط أكثر من مئة قتيل

كثفت ميليشيات حركة الحوثيين من هجماتها على محافظة مأرب، بشمال شرق اليمن، في سعيها للسيطرة على آخر معقل للقوات الحكومية في شمال البلاد، وذكرت مصادر أن عدد القتلى بين الطرفين يتجاوز المئة، وسط جمود في مفاوضات السلام.