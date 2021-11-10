تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

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بولندا تستنفر خمسة عشر ألف من حرس حدودها للتصدي لموجة عبور للمهاجرين وبيلاروسيا تتهممها بضرب المهاجرين واستخدام العنف المفرط لصدهم عن محاولة العبور وسط تصاعد المؤشرات على تفاقم الازمة الانسانية وتحولها إلى صراع خطير بين مينسك والاتحاد الأوروبي
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
في ظل تفاقم الأزمة قررت بولندا إغلاق معبر حدودي مع جارتها بيلاروسيا المتهمة بتسهيل عبور اللاجئين انتقاما من أوروبا. وفيما طالبت واشنطن بيلاروسيا بالتوقف عن "التلاعب" باللاجئين دعت فون دير لاين لفرض عقوبات إضافية عليها.
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟
مئات بل آلاف المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. لاجئ سوري مقيم منذ أعوام في النمسا يبحث عن والديه المفقودين عند الحدود بعد أن فقد الاتصال بهما. فهل تمكن من اللقاء بهما؟
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