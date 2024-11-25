تقارير: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بات وشيكا

أعربت إدارة الرئيس بايدن عن اعتقادها بأن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بات "وشيكا". وفيما ذكرت تقارير أن يعلن الرئيسان بايدن وماكرون عن الاتفاق، كشفت مصادر أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستعلن موقفها غدا.

تضغط واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة ينهي الأعمال القتالية المستمرة منذ أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، والتي اندلعت بالتزامن مع حرب غزة ولكنها تفاقمت خلال الشهرين الماضيين.

وقالت أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى اليوم الاثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل في غضون 36 ساعة بموجب خطط قائمة.

ولم ترد الرئاسة الفرنسية والبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط ذكرت في وقت سابق أن بايدن وماكرون سيعلنان وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما غدا الثلاثاء. ورفض مسؤولون في واشنطن الرد على سؤال عن إعلان محتمل غدا. وفي باريس، لم يقل المسؤولون سوى إن المحادثات جارية.

"إسرائيل تبت في القرار غدا"

في غضون ذلك صرح مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس الاثنين أن مجلس الوزراء الأمني "سيتخذ مساء (غدٍ) الثلاثاء قرارا" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقبل ذلك بقليل أعلن في نيويورك السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون "نحن نحرز تقدما على هذه الجبهة". وقال دانون إن المحادثات نحو وقف إطلاق النار مع حزب الله "تتقدم" لكنه أكد أن إسرائيل ستحتفظ بالقدرة على ضرب جنوب لبنان بموجب أي اتفاق.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري اليوم عن مسؤول أمريكي كبير لم ينشر اسمه قوله إن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى شروط لإنهاء الصراع، وإن من المتوقع أن توافق إسرائيل على المقترح غدا الثلاثاء.

بيد أنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحجم عن التعليق على ما أوردته أكسيوس.

ألمانيا: التوصل لاتفاق أكبر الآن

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن القوة الدافعة لمحادثات وقف إطلاق النار في لبنان زادت وأصبح التوصل لاتفاق بشأنه أقرب الآن مما كان عليه قبل بضعة أيام أو أسابيع.

وذكرت على هامش اجتماع مجموعة الدول السبع في إيطاليا "نحن نناقش حاليا مع شركائنا من دول الخليج والعالم العربي كيف يمكننا، في هذا الوضع، على الأقل ربما التغلب على أحد التحديات الرئيسية، الوضع في لبنان، والتوصل أخيرا إلى وقف إطلاق للنار".

بو صعب: لم تعد هناك عقبات جدية

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب إنه لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة لمدة 60 يوما لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية. وأضاف بو صعب لرويترز "لا توجد عقبات جدية على ما يبدو تحول دون البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة".

وقال بو صعب إن المقترح الأمريكي يضع جدولا زمنيا مدته 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مما يتيح وقتا للجيش اللبناني للانتشار في جنوب لبنان.

وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، ترأسها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول لبناني ثان طلب عدم ذكر اسمه إن بيروت لم تتلق أي مطالب إسرائيلية جديدة من الوسطاء الأمريكيين، والذين وصفوا الأجواء بأنها إيجابية وأشاروا إلى "وجود تقدم". وأضاف المسؤول لرويترز أن وقف إطلاق النار يمكن التوصل إليه خلال الأسبوع الجاري.

وقال مسؤول دبلوماسي غربي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين اللبنانيين بإمكان الإعلان عن وقف إطلاق النار "في غضون ساعات". وقال الدبلوماسي الغربي إن نقطة خلاف رئيسية أخرى تتعلق بتسلسل انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين إلى منازلهم في جنوب لبنان.

ووفقا لمنشور على منصة إكس من إفي تريغر، المذيع الكبير في جي.إل.زد، قال مايكل هرتسوغ سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة للمحطة الإذاعية إن التوصل لاتفاق بات قريبا وإنه "قد يحدث خلال أيام... نحتاج فحسب إلى تغطية باقي الجوانب".

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ص.ش/أ.ح/ ع.خ (رويترز، أ ف ب)