تقارير: هروب رئيس لجنة الحكام من مصر بعد إشاعات عن "المثلية الجنسية"

قالت تقارير صحفية بريطانية إن حكم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق ورئيس لجنة الحكام في مصر مارك كلاتنبرغ اضطر إلى الفرار من البلاد بعد إشاعات طالته بالدخول في علاقة مثلية.
وتعرض كلاتنبرغ لانتقادات شديدة وإهانات شخصية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرياضي، بحسب ما نشرت صحيفتي "ذا صن" والـ"ديلي ميرور" البريطانيتان، فيما أثار الموضوع جدلاً شديداً في الساحة الرياضية المصرية
وبحسب الصحيفة البريطانية "ذا صن"، فقد انتقد منصور دور كلاتنبرغ في كرة القدم المصرية، وقالت إن منصور ادعى بشكل غير صحيح أن الحكم السابق ترك زوجته لبدء علاقة مثلية الجنس في مصر.
وبحسب وسائل إعلام فإن مارك كلاتنبرغ متزوج من السيدة كلير كلاتنبرغ، التي تحافظ على حياتها الخاصة بعيدة عن أعين الجماهير.
وعلى الرغم من عدم تجريم النشاط الجنسي المثلي بشكل صريح في مصر، فقد حوكم أفراد مجتمع الميم بتهمة "الفجور" في الماضي، ولا يوجد قبول عام للمثلية الجنسية في مصر.
على إثر تصريحات منصور، قرر كلاتينبرغ (47 عاما) الرحيل عن مصر خوفاً على سلامته بعد تهديدات من أنصار نادي الزمالك، بحسب ما ذكرت الصحيفة. لكن اتحاد الكرة المصري قال إن كلاتنبرغ تقدم باستقالته من منصبه وأن الاتحاد قبلها.
وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن الاتحاد المصري لكرة القدم "فوجئ" باستقالة كلاتنبرع، كما زعم الاتحاد أن مخاوف كلاتنبرغ بشأن سلامته كانت "مبالغة"، واصفًا مصر بأنها "الأكثر أمانًا في العالم".
يذكر أن كلاتنبرغ كان يعد أحد كبار حكام كرة القدم في أوروبا في جيله وتولى مسئولية رئاسة لجنة الحكام في مصر بهدف رفع كفاءة حكام البطولات المصرية.
ومن جانبه، دعا المحامي والإعلامي خالد أبو بكر - أحد الشخصيات البارزة في مصر - إلى تدخل حكومي عاجل للتصدي لاتهامات الفساد الموجهة إلى كلاتنبرغ ، محذرًا من أن الوضع قد يشكل خطرًا لا يوصف على سمعة البلاد الدولية في الرياضة، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل.
وتقول الصحيفة إن كلاتنبرع شعر بأنه يتعرض للتضليل، بينما كان قلقًا من عدد القرارات المراوغة التي اتخذها بعض المسؤولين في مصر.
وبحسب صحيفة الديلي ميل أيضا فقد اتهم أحد مسئولي الزمالك كلاتنبرغ بالفساد خلال لقاء تلفزيوني وأنه كان يلعب دورًا مشابهًا في المملكة العربية السعودية، ووصفه بأنه "رجل رشى ''، مشيراً إلى اعتقاده بأنه أعطى بعض الحكام بعض المباريات بعينها من أجل ضمان انتهاء نتائج المباريات مبكرًا، وهي الادعاءات التي قالت الصحيفة إنها لا أساس لها تماماً.
وفيما يتعلق بالمباريات الكبيرة في مصر، يتم إحضار الحكام من الخارج لكن كلاتنبرغ كان يواجه مشاكل في إقناع كبار الحكام بالذهاب إلى مصر.
وتضيف الصحيفة أن كلاتنبرغ، الذي وصل مصر في أغسطس/آب، لم يتقاضَ راتبه منذ شهرين.
يذكر أن راتب كلاتنبرع يبلغ حوالي 32000 جنيه إسترليني في الشهر
وغادر كلاتنبرغ الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير/ شباط عام 2017 لتولي منصب رئيس لجنة الحكام في المملكة العربية السعودية، كما عمل في الصين واليونان. وتولى رئاسة لجنة التحكيم في مصر بداية من الصيف الماضي.
ولسنوات طويلة في مسيرته، كان كلاتنبرغ يعتبر أحد أفضل الحكام وأكثرهم خبرة في أوروبا. وفي عام 2016، كان ثاني حكم يحظى بشرف تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي بطولة أمم أوروبا في نفس العام. وتعبيرا عن فخره بذكرى أعظم لحظة في مسيرته، قام كلاتنبرغ برسم لكأس دوري الأبطال أوروبا على معصمه.
ومع ذلك، ففي نفس العام، تعرض كلاتنبرغ لانتقادات في إنجلترا لأنه صرح علنًا أنه على الرغم من أنه من أشد عشاق المنتخب الوطني، إلا أنه يتمنى أن يخرج منتخب "الأسود الثلاثة" مبكرًا من البطولة، من أجل أن يحافظ هو على فرصته في التحكيم في مباريات الدور النهائي للبطولة، بحسب ما ذكر موقع "tag24" الألماني.
م. ح
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