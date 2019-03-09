 تقارير: هبوط الطائرة التي يعتقد أنها تقل بوتفليقة في الجزائر | أخبار | DW | 10.03.2019

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أخبار

تقارير: هبوط الطائرة التي يعتقد أنها تقل بوتفليقة في الجزائر

قالت قناة تلفزيون النهار إن طائرة يعتقد أنها تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هبطت اليوم الأحد في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر. فيما لم يتم تأكيد الخبر من مصادر رسمية.

Schweiz Genf algerischer Regierungsflieger trifft ein (Reuters/D. Balibouse)

هبطت الطائرة التي يعتقد أنها تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من جنيف اليوم الأحد (العاشر من آذار/ مارس 2019) في القاعدة العسكرية ببوفاريك على بعد 40 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، بحسب ما اعلنت قنوات اخبارية جزائرية عدة.

وكان بوتفليقة (82 عاما) الذي يواجه منذ 22 شباط/ فبراير حركة احتجاج لا سابق لها منذ انتخابه للمرة الاولى في 1999 والذي اعتلت صحته منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013، أودع مستشفى بجنيف في 24 شباط/ فبراير لإجراء "فحوصات طبية دورية".
 

 

 

 

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