تقارير: هبوط الطائرة التي يعتقد أنها تقل بوتفليقة في الجزائر

هبطت الطائرة التي يعتقد أنها تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من جنيف اليوم الأحد (العاشر من آذار/ مارس 2019) في القاعدة العسكرية ببوفاريك على بعد 40 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، بحسب ما اعلنت قنوات اخبارية جزائرية عدة.

وكان بوتفليقة (82 عاما) الذي يواجه منذ 22 شباط/ فبراير حركة احتجاج لا سابق لها منذ انتخابه للمرة الاولى في 1999 والذي اعتلت صحته منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013، أودع مستشفى بجنيف في 24 شباط/ فبراير لإجراء "فحوصات طبية دورية".

