تقارير: هالاند في طريقه إلى مان سيتي وهذا راتبه الأسبوعي

ذكرت تقارير إعلامية عديدة، اليوم اليوم الاثنين (9 مايو/أيار)، أن إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند اقترب من إتمام انتقاله في صفقة ضخمة إلى مانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهالاند من أبرز اللاعبين المنتظر انتقالهم هذا الصيف حيث أحرز المهاجم النرويجي 61 هدفا في 66 مباراة بالدوري مع دورتموند منذ الانضمام في وقت مبكر من 2020. وترغب أندية أوروبية كبيرة في ضم هالاند ومنها ريال مدريد وباريس سان جيرمان وسيتي.

وتوصل مانشستر سيتي إلى اتفاق يقضي بانتقالالمهاجم النروجي الدولي هالاند من بوروسيا دورتموند الالماني إلى صفوفه، بحسب ما ذكرت تقارير بريطانية الاثنين. وكشفت التقارير أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة خمسة مواسم وسيتقاضى مبلغًا قدره 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

وذكرت شبكة سكاي في ألمانيا، صاحبة حقوق بث الدوري الألماني، أن هالاند أبلغ دورتموند أنه يرغب في الرحيل، وأن سيتي تواصل مع النادي الألماني لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب. وأكدت وسائل إعلام أخرى، منها صحيفة بيلد ومجلة كيكر دون توضيح المصدر، أن الصفقة قد تحسم في الأيام القليلة المقبلة. ولم يعلق دورتموند على الأمر اليوم الاثنين. وكان سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند قال يوم الأحد إن النادي يريد توضيحا بخصوص هالاند خلال الأسبوع الجاري. وذكرت تقارير أن دورتموند مهتم بالتعاقد مع كريم أديمي مهاجم سالزبورغ النمساوي، كبديل محتمل للهداف النرويجي. وكان هالاند قد انضم إلى دورتموند قادما من سالزبورغ عام 2020 في صفقة قيمتها 20 مليون يورو.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)