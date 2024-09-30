تقارير: نواب من مختلف الأحزاب يدعمون طلب حظر "البديل"

كشفت تقارير إعلامية أن طلب حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي يحظى بدعم من نواب في البرلمان الألماني من مختلف الكتل، كما أنه يحظى بردود فعل متباينة.

بات عدد النواب في البرلمان الألماني المؤيدين لطلب حظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يتجاوز عدد الـ 37 نائبا اللازم لتقديم مثل هذا الطلب، وفق ما نشرت مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "فيلت" الألمانيتان.

وأشارت المجلة والصحيفة إلى أن هؤلاء النواب ينتمون إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) وحزب الخضر وحزب اليسار.

ووفقا لـ "شبيغل" و"فيلت"، فإن الهدف من هذا الطلب هو الشروع في إجراء لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر "البديل من أجل ألمانيا"، ويطالب النواب أيضا باستبعاد الحزب اليميني الشعبوي من تمويل الأحزاب من جانب الدولة.

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وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن أصحاب هذه المبادرة يعتزمون تقديم الاقتراح في الكتل البرلمانية في وقت ما، بعد 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

في المقابل، انتقدت سارا فاغنكنيشت زعيمة حزب "تحالف سارا فاغنكنيشت" حديث التأسيس هذه الخطة بشدة، قائلة إن "هذا يعد بحق أغبى طلب في هذا العام"، وفقا لما صرحت به لبوابة "تي-أونلاين" الإخبارية، لافتة إلى أنه بدلا من أخذ القضايا المشروعة للناخبين من حزب "البديل" على محمل الجد، يسعى أصحاب هذه المبادرة إلى " التخلص من المنافس غير المرغوب باستخدام سلاح الحظر".

ورأت فاغنكنيشت أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة "هدية انتخابية" لحزب "البديل" اليميني الشعبوي، وأكدت أن حزبها يرفض جميع مبادرات الحظر ويدعو بدلا من ذلك إلى مناقشة موضوعية.

ف.ي/أ.ح (د ب ا)