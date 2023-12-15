تقارير: نظام غوغل الجديد للذكاء الاصطناعي يتفوق على ChatGPT

استثمر غوغل الكثير من الأموال لأجل إصدار نظام جديد أكثر كفاءة، وهو نظام "جيميناي" الذي يحظى بقدرات رهيبة، بدل الاعتماد على روبوت الدردشة "بارد".

تشير تقارير متعددة إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي "جيميناي" أو "جيميني" ( Gemini) الذي أصدرته غوغل مؤخراً تفوق على الإصدار المجاني من تشات جي بي تي 3.5 (ChatGPT)، في مجموعة من الاختبارات، ما يبين أن عملاق الانترنت قادم بقوة إلى مجال الذكاء الاصطناعي.

وتتمع أداة "جيميناي ألترا"، وهي الصنف التجاري من هذا النظام، بقدرات كبيرة، وتم تدريبها لمعالجة أنواع مختلفة من الوسائط مثل النصوص والصور والفيديو والصوت، وحسب ما نقله موقع إنسايدر، فالأداة تتفوق بنسبة 90 بالمئة على الخبراء البشريين في "الفهم اللغوي الضخم متعدد المهام" ( MMLU)، الذي يجمع مجالات متعددة منها الرياضيات والفيزياء والتاريخ والقانون والطب.

وتقول غوغل إن "جيميناي ألترا" أكثر مهارة من بقية أدوات الذكاء الاصطناعي في معالجة الوسائط المتعددة، أي أنها تعالج عدة أنواع من بيانات الفيديو والصور والصوت حسب أوامر المستخدم، بينما تتوقف بقية أنظمة الذكاء الاصطناعي على معالجة كل أمر على حدة.

كما يتفوق هذا النظام في تقديم إجابات تخصّ مواضيع مثل التاريخ والقانون والتعليمات البرمجية في بايثون، وغيرها من المهام التي تتطلب تفكيرا معقدا.

وصرح إيلي كولينز، مسؤول في "ديب مايند" ، وهو قسم غوغل الخاص بالذكاء الاصطناعي أن "جيميناي ألترا" يمكنها فهم المعلومات "الدقيقة" في النصوص والصور والصوت والتعليمات البرمجية، لافتاً إلى أن جزءاً من البيانات المستخدمة لتطوير التطبيق كان من مصادر الويب العامة.

لكن "تشات جي بي تي" تفوّق على "جيميناي ألترا" بنسبة مئوية ضئيلة في تقييم قدرات التفكير المنطقي في المهام اليومية حسب الاختبارات، ورغم ذلك يبقى "غيميني ألترا" متفوقا على غريمه بشكل واضح، خصوصا أنه قادر كذلك على فهم المحتوى في الوقت الفعلي مثل الفيديو المباشر والمحادثات البشرية.

وتوجد ثلاثة أصناف من "جيميناي"، هناك "ألترا" الموجهة للاستخدام التجاري، وهناك صنف "برو"، وهي نسخة متطورة للغاية تفوق قدرات نسخة إلترا، وهناك صنف "نانو"، الذي يعمل ضمن مكونات الأجهزة الرقمية. ويدعم هذا النظام لحد الآن اللغة الإنجليزية فقط.

وقد قام غوغل بترقية برنامج الدردشة الآلي الذي يملكه "بارد"، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، بنظام "جيميناي" الذي سيعمل كذلك على أجهزة غوغل كالهواتف الذكية وكذلك على منصاتها الرقمية بما فيها محرك البحث.

إ.ع