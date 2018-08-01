تقارير: نجم برشلونة السابق بديلاً لمودريتش في ريال مدريد

بعد فوز ريال مدريد بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، توقع كثير من متابعي الساحرة المستديرة، أن يُحافظ "الميرنغي" على كامل نجومه، من أجل حصد المزيد من الألقاب، ومواصلة كتابة التاريخ. لكن، مدرب "الأبيض الملكي" زين الدرين زيدان، فاجأ الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. أسابيع قليلة بعدها، فجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل، ورحل عن ريال مدريد بعد تسع سنوات ناجحة للغاية قضاها مع العملاق الإسباني.

ويبدو أن "نزيف" رحيل نجوم ريال مدريد لن يتوقف عند هذا الحد، إذ سيأتي الدور الآن ربما على واحد من أمهر لاعبي وسط الميدان في العالم. وفي هذا الشأن، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ربما سيسمح برحيل لوكا مودريتش إلى فريق إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز، يعتزم التعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ تياغو ألكانتارا ليحل مكان مودريتش، وأضافت أن بلوغ الدولي الكرواتي الـ33 من السن قريباً من بين الأسباب، التي قد تُقنع بيريز بالتخلي عن مودريتش.

وتابعت نفس المصادر، أن رئيس ريال مدريد يأمل من خلاله تعاقده مع تياغو ألكانتارا في توجيه ضربة إلى غريمه برشلونة، لاسيما وأن ألكانتارا حمل قميص الفريق الكتالوني لعدة سنوات قبل أن يحط الرحال في فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وأردفت أن مدرب ريال مدريد يولن لوبتيغي، سيكون سعيدا بالعمل مُجددا مع تياغو ألكانتارا (27 عاماً)، إذ سبق لمدرب المنتخب الإسباني السابق العمل مع ألكانتارا، الذي يتمتع بموهبة كروية كبيرة فوق المستطيل الأخضر.