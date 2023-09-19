تقارير: ناغلسمان مدربا جديدا للمنتخب الألماني

استقر الاتحاد الألماني لكرة القدم على المدرب الجديد للمانشافت ويتعلق الأمر بالألماني يوليان ناغلسمان وذلك حسب ما أعلنت صحيفة بيلد وكيكر الألمانيتين. وسيحصل ناغلسمان على 400 ألف يورو شهريا مقابل إشرافه على تدريب المنتخب الألماني حتى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن رئيسه بيرنت نويندورف والمدير الرياضي رودي فولر التقيا في اجتماع أولي مع ناغلسمان وعلق نويندورف عن ذلك بالقول "نجري مناقشات جيدة".

وتم بشدة في الأيام الأخيرة تداول اسم المدرب السابق لبايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان كأبرز الأسماء المرشحة لهذا المنصب. لكن ناغلسمان كان مترددا في البداية لقبول هذا التحدي لكونه من جهة كان لا يزال مرتبطا بعقد مع بايرن ميونيخ ويحصل بموجبه على حوالي 7 ملايين يورو سنويا وذلك بسبب أن بايرن هو من قام بفسخ عقده من جانب واحد.

ومن جهة أخرى ناغلسمان نفسه البالغ من العمر 36 عاما وإن كان يرى أن تدريب المنتخب الألماني أمرا مغريا جدا، إلا أنه يعلم أن تحقيق نتائج جيدة في بطولة أمم أوروبا المقبلة ليس أمرا بديهيا بالنظر للوضع الحالي للمنتخب الألماني.

وكان نادي بايرن ميونيخ قد أشار سابقًا إلى أنه لا يريد الوقوف في طريق مدربه السابق ليصبح مدربًا للمنتخب الألماني. إذ أبدى استعداده لإنهاء عقد ناغلسمان لتسهيل انتقاله في صفقة مجانية للمنتخب الألماني. وكان العقد مع بايرن ميونيخ ساريًا حتى عام 2026، وكان ناغلسمان لا يزال يحق له الحصول على حوالي 20 مليون يورو.

هشام الدريوش