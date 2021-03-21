تقارير: ميركل تتراجع عن تشديد إجراءات الإغلاق في عيد الفصح

أفادت تقارير إعلامية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت اليوم الأربعاء (24 مارس/ آذار 2021 التراجع عن خطط تشديد الإغلاق في عطلة عيد الفصح، أو ما يعرف باسم "راحة عيد القيامة"، خلال الاجتماع الذي عقدته عبر الإنترنت مع قادة الولايات، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مشاركة في الاجتماع.

ونقلت المصادر أن ميركل أعلنت تحملها المسؤولية عن هذا الإرباك في القرارات، قائلة: "أتحمل مسؤولية هذا الخطأ".

وكانت ميركل قد دعت إلى اجتماع أزمة جديد حول وباء كوفيد-19 اليوم الأربعاء مع رؤساء حكومات الولاية الألمانية الـ 16 بعد يومين من لقاء مشابه واجه انتقادات من جميع الأطراف، حسبما أعلن رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ أرمين لاشيت.

وقال لاشيت في خطاب إن "المستشارة دعت رؤساء حكومة الولايات مرة أخرى اليوم في الساعة 11,00 (...) وأعتقد أننا سنتحدث بشكل حاسم جداً عما حدث قبل يومين"، في إشارة الى الاجتماع الذي عقد مساء الإثنين.

وقد أفضى هذا الاجتماع إلى إجراءات واجهت انتقادات من كل الأطراف، بينها إغلاق كل المحلات التجارية ودعوة إلى عدم استقبال مؤمنين في الكنائس طوال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الفصح.

كما أثير استياء على وجه الخصوص بسبب بقاء تنفيذ بعض القرارات المحورية مفتوحاً رغم المشاورات التي استغرقت ساعات طويلة ليلة الاثنين/ الثلاثاء الماضية.

وقوبلت هذه القرارات ببعض الانتقادات الشديدة من المعارضة. ووصف كريستيان ليندنر، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ورقة القرار بأنها "وثيقة صادمة تفتقر إلى إلى أي خطة".

واتهمت كاترين غورينغ-إيكارت، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، الحكومة الاتحادية بأنها "قادت البلاد إلى طريق مسدود" بعد عام من تفشي الجائحة.

ومن المقرر أن تمثل ميركل في وقت لاحق اليوم أمام نواب البرلمان الألماني (بوندستاغ) للرد على أسئلتهم، والتي من المنتظر أن تدور بشكل أساسي حول سياسة الحكومة الألمانية في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وقفزت أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى الضعف في يوم واحد، إذ انتقلت من 7 آلاف و485 إصابة أمس الثلاثاء إلى 15 ألفاً و813 إصابة اليوم الأربعاء وفق آخر الأرقام التي أعلن عنها معهد "روبرت كوخ".

إ.ع/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)