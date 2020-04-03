 تقارير: مهمة جديدة تنتظر الدولي السابق كلوزه في بايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.04.2020

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رياضة

تقارير: مهمة جديدة تنتظر الدولي السابق كلوزه في بايرن

يتصدر قائمة هدافي المنتخب الألماني (المانشافت) في التاريخ كما توج معه بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، إنه ميشائيل كلوزه. تقارير إعلامية تتحدث عن مهمة جديدة في نادي بايرن ميونيخ تنتظر المهاجم الدولي الألماني السابق.

ميروسلاف كلوزه، يتصدر قائمة هدافي المنتخب الألماني في التاريخ، أرشيف.

ميروسلاف كلوزه، يتصدر قائمة هدافي المنتخب الألماني في التاريخ، أرشيف.

أفادت تقارير إعلامية بأن نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق، ميروسلاف كلوزه، سيتولى منصب المدرب المساعد للمدرب هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم.

وذكرت قناة "يوروسبورت" التلفزيونية اليوم الاثنين (27 أبريل/ نيسان 2020) أن كلوزه (41 عاما) الذي يتولى حاليا تدريب فريق الناشئين (تحت 17 عاما) بنادي بايرن ميونخ، وافق بالفعل على قبول المنصب الجديد مساعدا لهانزي فليك في تدريب الفريق الأول لبايرن.

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رغم اقترابه من بلوغ الثامنة والثلاثين ما زال ميروسلاف كلوزه يشعر بقدرته على العطاء. وَدَّع العاصمة الإيطالية بعد خمس سنوات قضاها هناك، والآن هناك تكهنات بعودته إلى الدوري الألماني بعدما كان الحديث عن الدوري الأمريكي. (18.05.2016)

بدورها تطرقت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية لموضوع النجم الدولي السابق ونادي بايرن ميونخ وقالت، حسب خبر على موقعها بالإنترنت أمس الأحد، أن كلوزه سيتم تعيينه مساعدا لفليك بانتظار موافقته النهائية والتي تعتبر وشيكة.

وحتى الآن، لا يوجد أي تأكيد رسمي على ما ذكرته "يوروسبورت"، ولكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت أنه لم يتم توقيع أيّ عقد بعد.

وخلال مسيرته الاحترافية كلاعب، اشتهر كلوزه دائما بعدم الإعلان عن أي خطوة إلا عند اتمامها. لكن يظل الشيء الوحيد المؤكد هو أن عقده كمدرب لفريق الناشئين بالنادي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وسيشارك كلوزه في الدورة التعليمية التي ينظمها الاتحاد الألماني لكرة القدم للمدربين في حزيران/يونيو المقبل. وقال كلوزه في بيان صادر عن الاتحاد : "كل من يعرفني يعلم أنني أرغب دائما في تلقي أفضل تدريب ممكن في حياتي".

ويرى فليك أن وجود كلوزه الفائز بلقب مونديال 2014، وأحد أشهر هدافي المنتخب الألماني طوال تاريخه، إلى جواره على مقاعد الطاقم التدريبي لبايرن سيثري الطاقم التدريبي للفريق. بيد أن مدرب الفريق البافاري استدرك قائلا: "عليه (كلوزه) أن يقرر هذا بنفسه. هذا الأمر لا يعتمد عليّ فقط ولكن عليه هو أيضا".

إ.ع/أ.ح (د ب أ)

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كلوزه... مدرب ألمانيا القادم؟

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تقارير: مهمة جديدة تنتظر الدولي السابق كلوزه في بايرن

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