تقارير من الجبهة: الحياة اليومية خلال الحرب

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كيف تعيش الفنانات الحرب في أوكرانيا وكيف ينظرن الى مستقبلهن؟ وجهات نظر من موسكو وكييف من خلال تقارير تعدها يفغينيا بيلوروسيتس من جبهات القتال، وهي التي سبق لها وأن تعاملت مع احتلال جزيرة القرم 2014 بشكل فني.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني، حيث دخلت القوات الروسية مدنا أوكرانية وتحاصر أخرى. واتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار لفتح ممرات آمنة في مدينتين محاصرتين، لكنهما عادا وتبادلا الاتهامات بعرقلة عملية الإجلاء.
يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟
منذ أسبوع بالضبط والحرب في أوكرانيا تدور رحاها في مدن البلد الأوروبي الأكبر مساحة،
تاثير الغزو الروسي لأوكرانيا لن يطال أوروبا فقط، بل سيمتد إلى الجوار و صدى هذه الحرب في أوروبا سيصل الشرق الأوسط والعراق جزء منه
حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا ومخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.
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