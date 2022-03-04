 تقارير من الجبهة: الحياة اليومية خلال الحرب | واحة الثقافة | DW | 06.03.2022

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واحة الثقافة

تقارير من الجبهة: الحياة اليومية خلال الحرب

كيف تعيش الفنانات الحرب في أوكرانيا وكيف ينظرن الى مستقبلهن؟ وجهات نظر من موسكو وكييف من خلال تقارير تعدها يفغينيا بيلوروسيتس من جبهات القتال، وهي التي سبق لها وأن تعاملت مع احتلال جزيرة القرم 2014 بشكل فني.

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